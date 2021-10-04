В Трускавце все решилось: в «Слуге народа» назвали основного кандидата на пост спикера ВР

Нардеп из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что внутри монобольшинства нет разногласий по вопросу нового главы Верховной Рады. Им должен стать Руслан Стефанчук, занимающий сегодня пост вице-спикера парламента. Дмитрий Разумков выпал из внутрипартийной команды, поэтому ни у кого нет сомнений, что он должен быть заменен. Как передает издание "Комментарии", об этом Евгения Кравчук заявила в эфире канала "Украина 24", в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".

Кресло главы Верховной Рады Фото: журнал Фокус

Нардеп отметила, в Трускавце действительно обсуждался вопрос замены спикера Дмитрия Разумкова. Этот вопрос не вызвал каких-то разногласий или споров. Внутри фракции есть единое мнение. Хоть и был откровенный разговор на этот счет.

Евгения Кравчук добавила, решение заменить главу Верховной Рады политическое, но оно уже принято. Что касается кандидатов на пост спикера ВР, то он один. Это Руслан Стефанчук, который сегодня занимает должность первого вице-спикера и хорошо понимает работу парламента изнутри.

Объясняя намерения поскорее убрать с поста главы ВР Дмитрия Разумкова Евгения Кравчук отметила, все объясняется очень просто – очевидный факт, что Владимир Зеленский сумел бы стать главой украинского государства без Дмитрия Разкмкова, а вот Разумков сесть в кресло главы Верховной Рады без Зеленского явно, что нет. Видимо, Разумков это перестал понимать. Также нардеп отметила, что замена спикера не вызовет каких-то негативных оценок, как внутри украинского общества, так и со стороны международных партнеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — Арахамия прокомментировал отставку Разумкова.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!