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Главная Новости Политика внутренняя политика Как в Украине будут реформировать таможню, рассказал Шмыгаль
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Как в Украине будут реформировать таможню, рассказал Шмыгаль

Премьер-министр Украины анонсировал сокращение государственных работников в ходе реформы таможни

сегодня, 14:20
Автор:

Наталья Некрасова

Диджитализация станет ключевым инструментом в реформе украинской таможни. Об этом во время форума UkraineInvest Talks в Днепре рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент "Комментариев".

Как в Украине будут реформировать таможню, рассказал Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

"Образованы два юридических лица — налоговая и таможня. Конечно, меняются подходы. У руководителя налоговой это первая неделя работы в статусе первого вице-премьер-министра — министра экономики. Господин Любченко курирует экономическую сферу, налоговую", — сказал Шмыгаль.

По его словам, назначение Любченко министром экономики значительно усилит работу правительства. Чиновника он охарактеризовал, как "человека, который смог выстроить диалог с бизнесом на должности в фискальном органе". В частности, жалоб со стороны предпринимателей на Любченко не было.

"Сейчас пришло время реформы таможни. Очень много жалоб от бизнеса, чем мы занимаемся. Мы выстраиваем риско-ориентированную систему, чтобы "белый" бизнес проходил таможню буквально за минуты и не надо было проверять на таможне автомобили. Мы выстраиваем систему нового кадрового обеспечения. Через все это насквозь проходит диджитализация", — рассказал премьер.

Во время реформы таможни планируют уволить ряд чиновников и контролеров, а в оформлении использовать приложение "Дія". Цифровые услуги помогут в борьбе с коррупцией, отметил Шмыгаль.

Напомним, Министерство экономики Украины возглавил руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Он также стал вице-премьером. Его кандидатуру для портала "Комментарии" оценили эксперты. Аналитики также рассказали, с какими проблемами на экономическом фронте Любченко предстоит разобраться прежде всего.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=caUtC-8TqDc
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