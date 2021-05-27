Как в Украине будут реформировать таможню, рассказал Шмыгаль

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Наталья Некрасова
Диджитализация станет ключевым инструментом в реформе украинской таможни. Об этом во время форума UkraineInvest Talks в Днепре рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент "Комментариев".
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook
По его словам, назначение Любченко министром экономики значительно усилит работу правительства. Чиновника он охарактеризовал, как "человека, который смог выстроить диалог с бизнесом на должности в фискальном органе". В частности, жалоб со стороны предпринимателей на Любченко не было.
Во время реформы таможни планируют уволить ряд чиновников и контролеров, а в оформлении использовать приложение "Дія". Цифровые услуги помогут в борьбе с коррупцией, отметил Шмыгаль.
Напомним, Министерство экономики Украины возглавил руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Он также стал вице-премьером. Его кандидатуру для портала "Комментарии" оценили эксперты. Аналитики также рассказали, с какими проблемами на экономическом фронте Любченко предстоит разобраться прежде всего.
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