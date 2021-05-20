Новый министр экономики: обеспечит ли Любченко выход страны из кризиса

Министерство экономики Украины возглавил ранее управлявший Государственной налоговой службой Алексей Любченко. Он также стал вице-премьером. Эксперты оценили для портала "Комментарии" его кандидатуру, а также рассказали, с какими проблемами на экономическом фронте Любченко предстоит разобраться прежде всего.

Алексей Любченко - фото из открытых источников

Если Любченко сумеет обеспечить наполнение бюджета и выход экономики из кризиса, он может претендовать и на должность премьера

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков Михаил Дяденко считает, что Любченко — наиболее интересная фигура из тройки назначенных сегодня министров.

"Он имеет практический опыт работы, связанной с финансами, в органах местного самоуправления. Был главным налоговиком страны. Имеет хороший послужной список, достойный министра финансов. Но делают его министром экономики", — отмечает Михаил Дяденко.

По его мнению, Любченко дали под начало министерство, потому что он хорошо себя показал на посту главы налогового ведомства, несмотря на кризисное время.

"Посмотрим, справится ли с задачами, которые ставит не столько премьер, сколько Офис президента (правительство явно корректируется со стороны Банковой, причем в постоянном режиме). Думаю, если Любченко сумеет обеспечить наполнение бюджета и выход экономики из кризиса, он может претендовать и на должность премьера. По некоторым данным, именно с таким прицелом его и сделали не просто министром, но и вице-премьером", — подчеркивает Михаил Дяденко.

Он должен ответить – КАК будут стимулировать рост производства, выпуск товаров с высокой добавочной стоимостью, снижать энергозависимость и т.д.

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук признался, что не верит в особые способности Любченко. А рассказы о его позитивном результате на посту главы ГНС имеют, по мнению эксперта, мало отношения к деятельности собственно налоговиков.

"Просто индекс потребительских цен и индекс цен производителей промпродукции оказались значительно выше, чем прогнозировалось. Соответственно — больше поступлений. Растет зарплата, а потому, опять же, больше налогов. На таможне тоже есть перевыполнение, связанное с темпами роста импорта-экспорта – более высокие, чем прогнозировалось", — поясняет Борис Кушнирук.

Комментируя выбор Любченко как министра, эксперт отметил, что вопрос тут не в фамилии того или иного человека во главе Минэкономики.

"Суть в том, что как и у предыдущей власти, так и у нынешней, нет понимания важности выработки экономических стратегий. Это будет никакой министр в никаком правительстве при никаком президенте", — прогнозирует Борис Кушнирук.

По его словам, проблем в экономической сфере – множество. И все они так или иначе переплетены между собой.

"Происходит деиндустриализация украинской экономики. Для сравнения: в 2020-м, по сравнению с 2012 годом, мы потеряли объем промпродукции на 50 млрд долларов. Да, мы потеряли часть Донбасса и Крым. Но все равно — сумма колоссальная, — подчеркивает эксперт. – Сокращение объема промышленности – это и сокращение научных исследований. Если нет запроса от реального сектора на научные разработки, то нет и таких разработок. Наука в упадке, мы деградируем. Соответственно — в упадке и образование. Проблема и в том, что мы всё больше становимся сырьевой экономикой. Изготовляем сырье и полуфабрикаты".

Борис Кушнирук считает, что министр экономики, да еще и со статусом вице-премьера, мог бы стать главным идеологом стратегии перемен.

"Он должен ответить – КАК будут стимулировать рост производства, выпуск товаров с высокой добавочной стоимостью, снижать энергозависимость и т.д. Это всё стратегические вопросы, которые решаются комплексно, совместно с другими министерствами, с парламентом, с Офисом президента. И от правильных ответов, действий и стратегий зависит то, будет расти наша экономика, будет становиться крепче наше государство, или мы продолжим падение", — резюмирует эксперт.

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