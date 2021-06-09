Как стать топовым блогером в Facebook: советы экспертов

Эксперты рассказали, как раскрутить свою страницу в Facebook. Фото из открытых источников

Трое самых популярных политических экспертов Украины Алексей Голобуцкий, Валерий Клочок и Михаил Чаплыга эксклюзивно для портала "Комментариям" поделились секретами о том, что надо делать блогерам, чтобы их регулярно стали читать или смотрели в социальной сети Facebook.

Первым на этот вопрос ответил эксперт Михаил Чаплыга. По его словам, чтобы стать ТОП-блогером, в первую очередь нужно владеть словом и прочувствовать свою профессию. В приоритете у блогера не должно стоять написание большого количества текстов.

"Ты должен чувствовать волны эмоций, ты должен быть режиссером, актером. Это целый вид искусства. Это огромный труд над собой", — говорит Чаплыга.

Также политический эксперт отметил, что важно постоянно наполнять свой профиль новыми "друзьями". Каждое новое знакомство с политиком, бизнесменом, госслужащим и т.д. должно быть закреплено дружбой в социальной сети. То есть благодаря новым знакомствам имя блогера сможет всегда оставаться на слуху у читателей, отметив того или иного человека или же посвятив ему целый пост.

Важно всегда оставаться в курсе всех важных событий и стараться принимать в них участие. Именно они помогут начинающему блогеру приумножить аудиторию и со временем "перерасти" в топового блогера. Михаил Чаплыга на примере рассказал, как это происходит.

"Депутат от партии "Х" пострадал от партии "У". Что делает его партия? Пытается его защитить, а вторая — добить. У тебя аудитория маленькая и тебе нужно вовлечь людей. В таком случае я пишу пост и указываю, что депутат от партии "У" пострадал от другой партии несправедливо. Тегаю его и тегаю тех, кто нападал", — говорит эксперт.

Занимая сторону одной из противоборствующих партий, это замечают представители тех партий, а также люди, которые их поддерживают. Таким образом, блогер появляется на слуху у новой аудитории. Из неё часть потом останется с этим блогером, а вторая часть — отсеется.

Алексей Голобуцкий рассказал, что ведет Фейсбук с 2009 года. Изначально он не уделял внимания постам и не воспринимал себя как блогера, пока коллега не "подколол" его за то, что он часто появляется на ТВ, но аудитория в социальной сети у него крайне мала, а постов практически нет. Только после этого Голобуцкий задумался над развитием своей странички в соцсети.

По мнению политэксперта, есть разные пути развить себя как блогера конкретно в Фейсбук.

"К примеру, какой-нибудь министр уже априори интересен читателям. Если он пишет что-то время от времени, тогда он выходит ньюсмейкером и имеет свою аудиторию. А если ты не политик или же политический эксперт, то нужно иметь личную позицию, которая уже сама по себе привлечет какую-то часть аудитории", — подчеркнул эксперт.

Немаловажным пунктом является постоянное наполнение страницы различным контентом: фотографиями (селфи или фото с семьей), замена аватарки, посты на различные темы скандалы/курьезы/отстраненные темы и т.д.

То есть, страница в социальной сети должна стать ваши личным СМИ, где ваша аудитория сможет найти информацию о вашей деятельности, а также прочитать самые свежие новости совместно с вашим разбором и взглядом на них. Это поможет сделать блогера популярнее благодаря алгоритмам самого Фейсбук.

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