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Кто поможет Украине построить новое жилье для внутренних переселенцев

В рамках международного проекта также планируют построить жилье для участников ООС

9 июня 2021, 17:09
Автор:

Данило Матюха

Кабинет Министров Украины утвердил законопроект о ратификации рамочного соглашения между нашей страной и Турцией по развитию инфраструктуры, предназначенной для определенной целевой группы. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

Кто поможет Украине построить новое жилье для внутренних переселенцев

Сотрудничество Украины и Турции - фото из открытых источников

По его словам, обе страны будут сотрудничать в сфере строительства жилья для представителей крымскотатарского народа, вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий и участников операции Объединенных сил.

"Правительство утвердило законопроект о ратификации соответствующего соглашения. Поддержка в зале парламента и дальнейшая ее имплементация позволят ускорить процесс строительства жилья и улучшить условия проживания и благосостояния граждан", — добавил Шмигаль.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в апреле 2021 года пожаловался украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на угрозы со стороны России.

Как стало известно, Кремль прибегает к запугиванию из-за предоставления военной поддержки Украине. Все детали узнавайте в нашем материале на эту тему.

Добавим, что в ближайшее время в Украину поступит партия современных беспилотников от турецкой компании Bayraktar. Эти боевые ударные беспилотники фактически парализовали армянскую армию во время азербайджано-армянской войны.

Также "Комментарии" сообщали, когда в Украине вакцинируют жителей ОРДЛО. Приоритетно в Минздраве хотят вакцинировать жителей ОРДЛО и Крыма старше 65 лет. Вакцинация будет проходить в пунктах на территории Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Остальные детали узнавайте из нашей публикации.


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/1155
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