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Как можно заработать политическому эксперту — Чаплыга

Многие отечественные политэксперты параллельно занимаются собственным бизнесом, чтобы иметь «копейку»

9 июня 2021, 15:55
Автор:

Вечканова Елена

Иметь статус эксперта — по любым вопросам в нынешнем обществе считается весьма престижным. Особой популярностью пользуются, разумеется, люди, разбирающиеся в политической повестке дня.

Как можно заработать политическому эксперту — Чаплыга

Политический эксперт Михаил Чаплыга. Фото из открытых источников

Специально для портала "Комментарии" политэксперт Михаил Чаплыга рассказал, как можно заработать, занимаясь подобным делом.

По словам Чаплыги, получить некую прибыль благодаря работе политического эксперта вполне возможно. Хотя, вероятнее всего, особо больших сумм ждать не стоит. Главной возможностью получения денежного вознаграждения специалист называет консультации.

Как объяснил Михаил Чаплыга, за участие в различных телевизионных программах или разъяснение ситуации для любых СМИ политэксперты денег не получают. Но если речь заходит о консультациях, это уже другой вопрос.

"Большинство из нас занимается консультациями. Если говорить обо мне, то я, к примеру, очень люблю этих "детей в зеленых кедах" [речь о партии "Слуга народа" (СН), — ред.]. И очень часто критикую их решения в эфирах. Но, помимо этого, нужно давать и знания", — считает эксперт.

При этом Чаплыга уточняет, что во время телевизионных шоу политикам весьма сложно усваивать что-то услышанное, насколько бы правильная мысль не доносилась.

"Процентов пять-десять политиков из этой силы [все еще СН, — ред.] могут подойти ко мне после эфира с вопросом: "Ну и как с тобой бороться?" И здесь уже совсем другой вопрос! — смеясь, объясняет специалист. — Я говорю, что могу разобрать с ними кейс, привести факты и контраргументы, но это уже консультация. И, разумеется, она будет стоить денег".

Также Михаил Чаплыга подчеркивает, что существуют различные виды политических консультаций. Кто-то работает с конкретной личностью, другой — с отдельным вопросом. Некоторые, к примеру, могут сопровождать целые выборные кампании.

"В таком случае отслеживается и прорабатывается идеология, философия, тактика, стратегия, отдельные юридические аспекты, — рассказывает эксперт. — Также отдельно внимание уделяется "полевой" работе".

Есть и те специалисты, которые работают конкретно в плоскости коммуникаций. По словам Чаплыги, такие люди рассказывают, как стоит вести себя перед камерой, какие ошибки допускаются, какие сигналы и эмоции мы "раскрываем" отдельными неосознанными действиями.

При этом, разговаривая с коллегами по цеху Алексеем Голобуцким и Валерием Клочко, политический эксперт согласился с утверждением, что многим людям из их сферы приходится иметь параллельный источник заработка, ведь исключительно на "консультировании" особого состояния сколотить не получится.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие профессии с течением времени исчезли, ведь в услугах таких специалистов  мир больше не нуждается. Больше подробностей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, работники какой сферы получают самые рекордные зарплаты среди украинцев.


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Источник: https://www.facebook.com/uacomments/videos/2592016994440106
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