Зеленский снова собирает "Слуг народа" в Трускавце: что будут обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский может снова собрать народных избранников от фракции "Слуга народа" в Трускавце. Об этом сообщает издание "Украинская Правда" со ссылкой на собственные источники.

Слуги народа в Трускавце, фото с открытых источников

Нардепов планируют собрать снова учиться, как это было летом в 2019 году. В сообщении говорится, что депутаты будут учиться до 2 октября. Кроме обучения политике, на встрече президент будет говорить о большом будущем. В частности обсудят кадровые решения.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о встрече народных избранников летом 2019 года. В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты слушали лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты разрабатывали полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день было предусмотрено три маленькие перерыва и время на обед и ужин. Но даже в то время участники выполняли задания от преподавателей

Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов был не согласен с тем, что за семь дней нельзя ничему научить, о чем писали ему в комментариях пользователи соцсети. Милованов также отметил, что местом проведения курсов для депутатов "Слуги народа" был избран Трускавец, потому что в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых.

Также портал "Комментарии" рассказывал о взлетах и падениях "Слуг народа". Среди достижений политолог Дмитрий Воронков отмечает открытие рынка земли, принятие законодательства по всеукраинского референдума, изменения избирательного законодательства, диджитализацию, повышение уровня зарплат депутатам и чиновникам с целью минимизировать риски коррупции. Этот метод, по словам политолога, практикуется во многих странах Европы.

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