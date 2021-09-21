logo
Русский Українська

BTC/USD

42622.26

ETH/USD

3004.97

LTC/USD

158.59

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика рада Зеленский снова собирает "Слуг народа" в Трускавце: что будут обсуждать
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский снова собирает "Слуг народа" в Трускавце: что будут обсуждать

На горном курорте могут определиться с кадровыми изменениями

сегодня, 17:22
Автор:

Антон Рудак

Президент Украины Владимир Зеленский может снова собрать народных избранников от фракции "Слуга народа" в Трускавце. Об этом сообщает издание "Украинская Правда" со ссылкой на собственные источники.

Зеленский снова собирает "Слуг народа" в Трускавце: что будут обсуждать

Слуги народа в Трускавце, фото с открытых источников

Нардепов планируют собрать снова учиться, как это было летом в 2019 году. В сообщении говорится, что депутаты будут учиться до 2 октября. Кроме обучения политике, на встрече президент будет говорить о большом будущем. В частности обсудят кадровые решения.

Ранее портал "Комментарии" рассказывал о встрече народных избранников летом 2019 года. В течение недели с 8:30 до 21:30 новоизбранные народные депутаты слушали лекции от профессоров Киевской школы экономики и признанных на рынке труда специалистов. В комплексе с лекционными занятиями студенты разрабатывали полученные знания в группах для того, чтобы закрепить их. В день было предусмотрено три маленькие перерыва и время на обед и ужин. Но даже в то время участники выполняли задания от преподавателей

Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов был не согласен с тем, что за семь дней нельзя ничему научить, о чем писали ему в комментариях пользователи соцсети. Милованов также отметил, что местом проведения курсов для депутатов "Слуги народа" был избран Трускавец, потому что в Украине пока нет инфраструктуры для масштабного обучения взрослых.

Также портал "Комментарии" рассказывал о взлетах и падениях "Слуг народа". Среди достижений политолог Дмитрий Воронков отмечает открытие рынка земли, принятие законодательства по всеукраинского референдума, изменения избирательного законодательства, диджитализацию, повышение уровня зарплат депутатам и чиновникам с целью минимизировать риски коррупции. Этот метод, по словам политолога, практикуется во многих странах Европы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/off_the_record/254
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ