Харьков после Кернеса: кто будет контролировать город

После смерти Геннадия Кернеса в обществе заговорили о том, что будет с креслом мэра Харькова. По одной из версий, город попытается взять под контроль министр МВД Арсен Аваков, который с 2005 по 2010 год занимал пост председателя Харьковской областной государственной администрации. О том, насколько верно такое допущение и о роли Офиса президента в данном вопросе размышляли украинские эксперты.

"Главной интригой станут непредсказуемые политические договоренности"

Политолог Олег Гнатюк считает, что близкое политическое окружение Геннадия Кернеса, скорее всего, прогнозировало будущую смерть чиновника (учитывая его тяжелое состояние и продолжительную болезнь). И вряд ли случайно 9 декабря секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов. А 17 декабря официально сообщили, что Кернеса не стало.

"Согласно закону о местном самоуправлении, исполняющим обязанности мэра города до проведения новых выборов должен быть секретарь горсовета. А Терехов является компромиссной фигурой, удовлетворяет в данный момент местные и столичные политические элиты, — поясняет эксперт. — Если заглянуть в политическое прошлое господина Терехова, то прослеживается его связь с нынешним министром внутренних дел Арсеном Аваковым, когда последний занимал должность губернатора Харькова в 2005-2010 гг. После сотрудничества с Аваковым, Игорь Терехов начал всесторонне взаимодействовать с Геннадием Кернесом. Но не исключено, что чиновник еще продолжает дружеские отношения с нынешним министром и его окружением".



В связи с этим, отмечает Олег Гнатюк, существует высокая вероятность того, что именно нынешнего секретаря горсовета местные депутаты из "Блока Кернеса" (имеющие большинство в горсовете) и окружение Авакова будут лоббировать на должность мэра Харькова. И способствовать всесторонней его поддержке.

"В то же время, — продолжает политолог, — нужно понимать, что харьковские элиты ждут напряженные переговоры с Офисом президента относительно будущей кандидатуры мэра. Ведь здесь играет роль и тот факт, что назначенным лицом от ОП является губернатор Харьковской области (25 ноября должность председателя Харьковской ОГА заняла Айна Тымчук, по некоторым данным, являющаяся креатурой Авакова — ред.), влияя на финансирование и распределение средств между округами. Как следствие, главными интригами будущих выборов мэра Харькова станут: непредсказуемые политические договоренности различных столичных и региональных политических групп относительно кандидатуры на должность главы города, развертывание ожесточенной борьбы между основными кандидатами, поиск компромиссных решений местных элит с ОП".

"Харьков ждет жесткий передел"

Политолог Виктор Таран не сомневается, что Аваков, бизнес которого был сформирован на Харьковщине еще до того, как он стал там главой ОГА, имеет определенные интересы в данном регионе. Но сомневается, что именно он будет сейчас там главным игроком.

"Элиты, которые были при Кернесе, более интегрированы в процессы. Так что там и без Авакова хватает местных сильных игроков. И не только связанных с покойным мэром. Есть Фельдман, есть люди, стоящие за Светличной. Многие хотят поделить империю Кернеса. Возможно, именно ими и запущена информационная атака против Авакова. Делить будут одни, а спихивать – на других", — отмечает Виктор Таран.

Передел, по его мнению, будет довольно жесткий. В ход пойдут не только судебные иски, но и рейдерские атаки.

"Сильный президент мог бы выступить гарантом стабильности. Но Зеленский играет в теннис, ему не до того… А вот люди, которые вокруг Офиса президента, включая некоторых замов главы ОП, вполне могут играть свою игру, — считает политолог. — В том числе, попытаться поучаствовать в жестком дерибане империи Кернеса. Что может привести к дестабилизации Харькова — с непредвиденными последствиями".

Как сообщал портал "Комментарии", в родном Харькове Кернес оставался наиболее популярным политиком, согласно данным социологической группы "Рейтинг", 60% опрошенных харьковчан относились к мэру положительно, 26% – нейтрально, и лишь 13% – негативно.

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