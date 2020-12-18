Харьков после Кернеса: кто будет контролировать город

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Сергей Медведев
После смерти Геннадия Кернеса в обществе заговорили о том, что будет с креслом мэра Харькова. По одной из версий, город попытается взять под контроль министр МВД Арсен Аваков, который с 2005 по 2010 год занимал пост председателя Харьковской областной государственной администрации. О том, насколько верно такое допущение и о роли Офиса президента в данном вопросе размышляли украинские эксперты.
Политолог Олег Гнатюк считает, что близкое политическое окружение Геннадия Кернеса, скорее всего, прогнозировало будущую смерть чиновника (учитывая его тяжелое состояние и продолжительную болезнь). И вряд ли случайно 9 декабря секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов. А 17 декабря официально сообщили, что Кернеса не стало.
"Согласно закону о местном самоуправлении, исполняющим обязанности мэра города до проведения новых выборов должен быть секретарь горсовета. А Терехов является компромиссной фигурой, удовлетворяет в данный момент местные и столичные политические элиты, — поясняет эксперт. — Если заглянуть в политическое прошлое господина Терехова, то прослеживается его связь с нынешним министром внутренних дел Арсеном Аваковым, когда последний занимал должность губернатора Харькова в 2005-2010 гг. После сотрудничества с Аваковым, Игорь Терехов начал всесторонне взаимодействовать с Геннадием Кернесом. Но не исключено, что чиновник еще продолжает дружеские отношения с нынешним министром и его окружением".
В связи с этим, отмечает Олег Гнатюк, существует высокая вероятность того, что именно нынешнего секретаря горсовета местные депутаты из "Блока Кернеса" (имеющие большинство в горсовете) и окружение Авакова будут лоббировать на должность мэра Харькова. И способствовать всесторонней его поддержке.
"В то же время, — продолжает политолог, — нужно понимать, что харьковские элиты ждут напряженные переговоры с Офисом президента относительно будущей кандидатуры мэра. Ведь здесь играет роль и тот факт, что назначенным лицом от ОП является губернатор Харьковской области (25 ноября должность председателя Харьковской ОГА заняла Айна Тымчук, по некоторым данным, являющаяся креатурой Авакова — ред.), влияя на финансирование и распределение средств между округами. Как следствие, главными интригами будущих выборов мэра Харькова станут: непредсказуемые политические договоренности различных столичных и региональных политических групп относительно кандидатуры на должность главы города, развертывание ожесточенной борьбы между основными кандидатами, поиск компромиссных решений местных элит с ОП".
Политолог Виктор Таран не сомневается, что Аваков, бизнес которого был сформирован на Харьковщине еще до того, как он стал там главой ОГА, имеет определенные интересы в данном регионе. Но сомневается, что именно он будет сейчас там главным игроком.
"Элиты, которые были при Кернесе, более интегрированы в процессы. Так что там и без Авакова хватает местных сильных игроков. И не только связанных с покойным мэром. Есть Фельдман, есть люди, стоящие за Светличной. Многие хотят поделить империю Кернеса. Возможно, именно ими и запущена информационная атака против Авакова. Делить будут одни, а спихивать – на других", — отмечает Виктор Таран.
Передел, по его мнению, будет довольно жесткий. В ход пойдут не только судебные иски, но и рейдерские атаки.
"Сильный президент мог бы выступить гарантом стабильности. Но Зеленский играет в теннис, ему не до того… А вот люди, которые вокруг Офиса президента, включая некоторых замов главы ОП, вполне могут играть свою игру, — считает политолог. — В том числе, попытаться поучаствовать в жестком дерибане империи Кернеса. Что может привести к дестабилизации Харькова — с непредвиденными последствиями".
Как сообщал портал "Комментарии", в родном Харькове Кернес оставался наиболее популярным политиком, согласно данным социологической группы "Рейтинг", 60% опрошенных харьковчан относились к мэру положительно, 26% – нейтрально, и лишь 13% – негативно.
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