Умер Геннадий Кернес: чем запомнился украинцам харьковский градоначальник

Cегодня, 17 декабря, стало известно о смерти харьковского городского главы Геннадия Кернеса. Об этом сообщил в в своем Telegram-канале товарища Кернеса Павла Фукса.



Геннадий Кернес. Фото: Игорь Чекачков, "РИА Новости"

"Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма", – написал Фукс.

Информацию о смерти мэра Харькова подтвердила и его жена Оксана Гайсинская в своем Instargam.

Накануне, 11 декабря, стало известно об ухудшении состояния Геннадия Кернеса, который по официальным данным находился на лечении в Германии, – у него отказала вторая почка.

Кернесу был 61 год. Он занимал должность городского главы Харькова с 2010 года. На местных выборах 25 октября нынешнего года за него снова отдали голоса большинство харьковчан – 4 ноября избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов в Харькове, согласно которым он набрал боле 60% голосов.

В средине сентября нынешнего года стало известно, что Геннадий Кернес заболел COVID-19 и его срочно отправили на лечение в немецкую клинику Шарите.

Городской совет Харькова и соратники Кернеса утверждали, что он в ближайшее время вернется в город. В то же время, с конца сентября никаких официальных подтверждений состояния здоровья Геннадия Кернеса не было. Несколько раз даже появлялись новости о его смерти, но соратники Кернеса оперативно опровергали эту информацию.

Какой была жизнь Геннадия Кернеса – разбирались "Комментарии".

Бурная молодость

Можно не сомневаться, что основное влияние на формирование личности будущего харьковского градоначальника оказала его молодость, правда у большинства жителей Харькова она была куда спокойнее, чем собственно и объяснялась будущая специфическая известность мэра.

Родившись в 1959 году в Харькове, Геннадий Адольфович Кернес по окончании средней школы №82 и ПТУ устроился на работу, правда на одном месте молодому человеку не сиделось, и он успел сменить множество профессий, побывав слесарем, разливщиком молока, часовщиком и разнорабочим. Очевидно "найти себя" будущий политик попытался в бизнесе, окунувшись в создание частного бизнеса, как только это стало возможно с перестройкой в СССР.

Впрочем, бизнес Геннадия Кернеса в те времена выглядел весьма пестро, так что оппоненты упрекали будущего мэра в том, что он занимался обыкновенным криминалом, перепродавая краденные вещи, прежде всего ювелирные изделия, проворачивал мошеннические операции на рынке недвижимости. При этом выступая пайщиком в кооперативе, занимавшемся пошивом курток, сам Кернес прикрывал свою незаконную деятельность и даже получил кличку в криминальных кругах "Гепа".

В пользу правоты оппонентов говорил приговор Харьковского областного cудa от 1992 года, приговорившего Кернеса к 3 годам лишения свободы за групповое мошенничество. Наказание он до конца так и не отбыл, но больше за решетку не попадал, хотя фигурантом уголовных дел становился еще не раз.

В 90-е годы Геннадий Кернес активно занялся бизнесом, скупая посредством ваучеров различные предприятия в родном Харькове, в том числе СМИ. В результате на базе "НПК-Холдинг" он создал настоящую бизнес-империю в которую входили гостиницы ("Националь"), СМИ (газета "Вечерний Харьков", телеканалы "Тонис" и "Седьмой канал") и прочие сферы.

К 1998 году Кернес немного остепенился и решил уйти в политику.

От депутата до мэра

В 1998 году Геннадий Кернес был избран депутатом Харьковского городского совета, а уже в 2002 году стал секретарем городского совета, формально – вторым человеком в городе и оставался им до 2010 года.

Этим успехам Кернес был обязан не только собственной харизме. В числе его покровителей наблюдатели называли тестя Юрия Гайсинского, долгое время работавшего в прокуратуре Харькова, бывшего народны депутатом Украины первого созыва, замом Генерального прокурора и прокурором Киевской области, а также Евгения Кушнарева, мэра Харькова, главу АП Украины в 1996-1998 годах и главу Харьковской ОГА. Впрочем, СМИ не раз писали о семейных скандалах будущего мэра, в ходе которых его супруге, дочери Юрия Гайсинского, приходилось несладко. Евгений Кушнарев трагически погиб на охоте в январе 2007 года.

Впрочем, настоящим скачком стал правильный выбор союзников, когда Геннадий Кернес присоединился к набиравшей силу "Партии регионов", хотя первое время тяготел к Виктору Ющенко. Возможной причиной тому стал конфликт с будущим главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

Однако к 2006-2007 годах о Кернесе заговорили уже как о настоящем "теневом мэре" Харькова и ролик о том, как снималась агитация тогдашнего мэра Михаила Добкина, стал хитом украиноязычного сегмента Ютуба. На ролике Геннадий Кернес уверенно управлял процессом, лично поправлял галстук мэру, а также советовал тому как лучше выглядеть в кадре, фраза же "У тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст" стала настоящим мемом. Однако несмотря на все это, ролик скорее способствовал росту популярности Кернеса.





Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Словом, неудивительно, что в 2010 году на выборах мэра Харькова именно Геннадий Кернес стал новым градоначальником, набрав 30% голосов избирателей.

За время своего первого мэрского срока Геннадий Кернес снова "восхитил" украинцев тем, что фамильярно пообещал, вопреки правилам арифметики, "помножить на ноль" главу "Харьковгорлифта".





Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Однако, несмотря на всю эту фамильярность, сами харьковчане любили мэра и было за что, ведь была проведена комплексная реконструкция исторического центра Харькова, появились комплекс площади Конституции и памятника Независимости Украины, развлекательный мультикомплекс на базе Парка Горького и многое другое.

Эта популярность трансформировалась в 65,8% голосов харьковчан на выборах мэра 2015 года, правда к тому времени Геннадий Кернес, переживший 28 апреля 2014 покушение, уже передвигался в инвалидной коляске – его здоровье резко пошатнулось.

Скандально-уголовная слава

Геннадия Кернеса на протяжении ряда последних лет преследовали уголовные производства, открытые против него, правда ни одно из них так ничем и не закончилось.

Так, еще в феврале мэра и его двух охранников обвинили в похищении и избиении участников "Евромайдана" Сергея Ряполова и Александра Кутянина, в марте 2015 года дело оказалось в суде, однако в августе 2018 года было закрыто.

Также мэрию то и дело беспокоили с обысками сотрудники СБУ, ГПУ и МВД, расследовавшие дело о хищении 654 га земли на 4 млрд грн посредством вывода и передачи земли "кооперативам". Впрочем, основным фигурантом по нему стал прежний мэр Михаил Добкин вместе с еще рядом бывших и нынешних сотрудников Харьковской мэрии.

Болезнь и смерть

К 2020 году и новым выборам Харьковского городского головы Геннадий Кернес подошел во всеоружии, еще летом 2019-го заявив о себе как о политическом игроке в национальном составе, став совместно с мэром Одессы Геннадием Трухановым сопредседателем новой политической партии "Доверяй делам". Но как-то отметиться "в деле" партия так не успела, даже не приняв участие в парламентских выборах-2019.

В родном Харькове Кернес оставался наиболее популярным политиком, согласно данным социологической группы "Рейтинг", 60% опрошенных харьковчан относились к мэру положительно, 26% – нейтрально, и лишь 13% – негативно.

Обязанности городского главы Харькова пока будет выполнять секретарь горсовета Игорь Терехов, что будет дальше с должностью мэра города – "Комментариям" рассказали эксперты.

Дата похорон Геннадия Кернеса пока неизвестна. Игорь Терехов сообщил только о том, что он займется организацией похорон. Политика похоронят в Харькове. В то же время есть опасения касательно того, что могут возникнуть проблемы с доставкой его тела в Украину из Германии – 16 декабря в Германии начался локдаун, напомнил директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

В Харькове, в связи с уходом из жизни мэра города Геннадия Кернеса, объявили трехдневный траур. 17, 18 и 19 декабря приспустят Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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