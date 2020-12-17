Смерть Кернеса: что будет с креслом мэра Харькова

Мэр Хaрькoвa Геннaдий Кернес, котoрый находился нa длительном лечении в немецкой клинике Шарите, скончaлся. Об этом сообщил товарищ городского главы и предприниматель Павел Фукс в Телеграмм. Сердце городского главы остановилось на 62-ом году жизни. О том, что значит трагический уход Геннадия Кернеса, и что будет с креслом главы города читателям "Комментариев" рассказали эксперты.



"Команде Кернеса придется непросто"

Политический эксперт Александр Савченко считает, что для Харькова смерть Кернеса — это определенный момент истины.

"Кернес имел собственный электорат, свое видение развития города Харькова, — подчеркивает эксперт. – Он был приверженцем того, что не всё, что было раньше, при СССР, было плохо. Так, одно из ключевых мест Харькова – парк Горького – был полностью восстановлен именно при Кернесе (который, напомню, управлял городом с 2010 года). Как и арка, знаковое место на входе в парк, такая себя визитка, которая была отражена на всех фотоброшюрах с Харьковом времен Советского Союза. Это был своеобразный знак того, что Кернес будет привержен курсу восстановления Харькова и его инфраструктуры. И он это делал".

По словам Александра Савченко, Кернес объединяя вокруг себя во многом благодаря сильному характеру. И силовым методам.

"Различные группы держались при нем вместе не столько из-за возможной выгоды (как это было и есть в других городах-миллионниках), не ради выгодных тендеров или еще чего… В Харькове все было несколько иначе, — отмечает эксперт. — Кернес не всегда отдавал интересы в городе на отпуск – ради своей поддержки. Как правило, он поступал силовым образом – либо вы со мной, либо против меня. И во многом выигрывал".

Сейчас его команде придется непросто, считает Александра Савченко. Нужно искать нового яркого лидера, новое "знамя". И всё это – под прессингом тех, кто хочет устроить в Харькове передел.

"Две неудобные кандидатуры на пост мэра"

По мнению эксперта, реально крупными игроками, узнаваемыми персонами, которые могут претендовать на пост городского головы Харькова, в данный момент являются Михаил Добкин (экс-нардеп, бывший глава Харьковской ОГА, бывший мэр Харькова) и Александр Фельдман (бизнесмен, действующий нардеп от ОПЗЖ, ставший вторым на выборах мэра осенью).

"Но обе эти кандидатуры – неудобны для Зе-команды, — подчеркивает Александр Савченко. – При том, что Добкин, являющийся сейчас самостоятельным игроком, имеет огромный опыт, понимает, как развивался и как может развиваться город. Но для Зеленского и Ко (да и не только для них) он – раздражающий фактор. К тому же, в последние годы Добкин несколько дистанцировался от проблем Харькова, даже уехал в Киев".

Фельдман, по мнению эксперта, в первую очередь — бизнесмен, а во вторую – политик. Но и он не воспринимается представителями Зе-команды.

"Как может поступить в данном случае центральная власть? Согласно закону о местном самоуправлении, в случае освобождения от должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия мэра осуществляет секретарь горсовета. То есть, место Геннадия Кернеса временно займет Игорь Терехов. Исполнять обязанности городского головы он будет до новых внеочередных выборов. А их назначает парламент. Который нередко затягивал с этим, — отмечает Александр Савченко. – В общем, мы в преддверии интересной игры. Думаю, Харьков и его элиты ждет крупная встряска. Не исключая даже некий передел с беспределом. Кланов, желающих подчинить Харьков, хватает. Как и тех, кто будет этому активно сопротивляться".

"Новые выборы назначает Рада, а она может не торопиться"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Валентин Гайдай считает, что сложно абстрагироваться от конспирологии вокруг смерти Кернеса.

"Некоторое время муссировались слухи, что он давно мертв. Да и вся ситуация напоминает внезапную отставку мэра Кривого Рога – Юрия Вилкула – который внезапно ушел в отставку после свой победы (якобы проблемы с сердцем). Пока видим два таких случая. Но если будет повторяться, можно говорить о тенденции, — считает эксперт. — Есть версия, что Кернес умер до выборов, но это тщательно скрывали, чтобы провести на его авторитете как можно больше людей из партии мэра в горсовет… Если будут закрытые похороны, с закрытым гробом – это даст еще больше пищи для разного рода конспирологических версий".

Что касается битвы за власть, то в данный момент, напоминает Валентин Гайдай, очевидно, что и.о. городского головы будет секретарь горсовета.

"Вопрос в том – как долго у нас будет этот и.о. Новые выборы должна назначить Рада. А она может не торопиться, — считает политолог. — У центральной власти нет сильной кандидатуры на пост мэра Харькова. Все крупные города она проиграла. И, скорее всего, борьба за Харьков будет идти без "слуг народа". Но партия власти может ситуативно поддержать того или иного кандидата. За определенные "плюшки" с его стороны. Однозначно, борьба за кресло мэра будет довольно жесткой. И развернется она, скорее всего, между ассоциирующимися с Харьковом людьми. К примеру, кандидатом от ОПЗЖ (тот же Фельдман) и либо Добкиным, либо политиками из пула Кернеса".

Как сообщал портал "Комментарии", 16 сентября Кернеса отправили на лечение от COVID-19 в немецкую клинику Шарите, где, по словам близких и друзей, он находился все время до смерти. 11 декабря состояние здоровья мэра стало хуже, и общественности сообщили, что у главы Харькова отказали почки. Его жизнь поддерживали с помощью стопроцентного диализа. Геннадий Кернес был городским главой Харькова на протяжении десяти лет. На очередных выборах, в октябре 2020 года, харьковчане снова переизбрали Кернеса мэром, при том, что во время избирательной кампании он не находился в городе.

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