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Губернатор Ровенской области Виталий Коваль рассказал, как делает "черный" бизнес - "серым", а "серый" — "белым"

Нелегальный бизнес похож на крота, если ты вытаскиваешь его из норы, то он слепнет сразу, - Коваль

сегодня, 14:37
Автор:

Денис Подставной

Председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль в интервью информационно-аналитическому порталу "Комментарии" рассказал о нелегальном бизнесе. 

Губернатор Ровенской области Виталий Коваль рассказал, как делает "черный" бизнес - "серым", а "серый" — "белым"

Виталий Коваль. Фото из открытых источников

Губернатор считает, что важно не просто закрывать бизнес, а делать равные условия вроде территории равных возможностей.

"Еще раньше я говорил, что нелегальный бизнес похож на крота, если ты вытаскиваешь его из норы, то он слепнет сразу. Когда ты нелегальный бизнес ставишь в такие условия, что ему дороже платить, чтобы его не видели, крышевали, он задумывается о "серой" плоскости. Вскоре он уже начинает привыкать, потому что так выгоднее и уже потом переходит в "белую", — рассказал Коваль. 

Виталий Коваль призывает всех переходить на светлую сторону и считает, что других вариантов нет. 

"Легальный бизнес начался. Да, есть проблемы в целом, но точка невозврата уже есть и ресурс, который мы получим от легализации, дает огромные плюсы." — подчеркнул губернатор. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что губернатор Ровенской области Виталий Коваль рассказал о том, как удержать студентов в стране. По мнению Коваля, первое, что нужно человеку это то уверенность в завтрашнем дне.

Также сайт "Комментарии" сообщал о том, что Виталий Коваль рассказал, что повлияло на его решение пойти в исполнительную властьВиталий Коваль – один из немногих глав облгосадминистраций который пришёл на этот пост, имея в своей жизни хорошую работу, достойную зарплату и карьеру, но имея также огромное желание навести порядок в Ровенской области.









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Источник: https://comments.ua/
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