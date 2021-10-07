logo
Русский Українська

BTC/USD

54445.24

ETH/USD

3524.34

LTC/USD

178.25

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Виталий Коваль о должности губернатора: президент задал простой вопрос – «Виталик, у вас все в порядке…, для чего это?»
commentss НОВОСТИ Все новости

Виталий Коваль о должности губернатора: президент задал простой вопрос – «Виталик, у вас все в порядке…, для чего это?»

Виталий Коваль рассказал, что повлияло на его решение пойти в исполнительную власть

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей

Виталий Коваль – один из немногих глав облгосадминистраций который пришёл на этот пост, имея в своей жизни хорошую работу, достойную зарплату и карьеру, но имея также огромное желание навести порядок в Ровенской области. В интервью изданию "Комментарии" Виталий Коваль признался, что ему задают часто один вопрос. Его задал и президент Украины Владимир Зеленский на финальной стадии собеседования о том, что его привлекает в этой работе на посту губернатора, ведь у него хорошая карьера, образование, для чего ему идти на государственную службу? 

Виталий Коваль о должности губернатора: президент задал простой вопрос – «Виталик, у вас все в порядке…, для чего это?»

Виталий Коваль Фото: 24 канал

Виталий Коваль отметил, как тогда президенту, так и сейчас у него один простой ответ – мотивация очень простая. По словам главы ОГА, он вырос в маленьком городке, где проживает примерно 15 тысяч населения. Отец был заслуженным тренером Украины, но ушёл в мир иной, когда ему было всего 12 лет. За заслуги отца в спорте в этом городе назвали одну из улиц в честь него, в честь Станислава Коваля. Виталий Коваль признается, это инцидент наложил большой отпечаток в жизни. Наверное, именно он послужил в дальнейшем, что он решил идти в исполнительную власть. 

Чиновник добавил, если говорить об амбициях, то они заключаются в том, что с детства хочется, чтобы после тебя было то, чём люди могли бы гордиться, что осталось бы в памяти людей. Это тот мотив, который движет. Ну, а если говорить более конкретно, подчеркивает Виталий Коваль, то хотелось бы, чтобы остались такие простые вещи, как хорошие дороги, комфортабельные в школы и детские сады. Это всё сегодня уже формируется.

Читайте широкое интервью председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля на портале "Комментарии".


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4808&v=Bx8CbLL5MVE&feature=emb_logo
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ