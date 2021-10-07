Виталий Коваль о должности губернатора: президент задал простой вопрос – «Виталик, у вас все в порядке…, для чего это?»

Виталий Коваль – один из немногих глав облгосадминистраций который пришёл на этот пост, имея в своей жизни хорошую работу, достойную зарплату и карьеру, но имея также огромное желание навести порядок в Ровенской области. В интервью изданию "Комментарии" Виталий Коваль признался, что ему задают часто один вопрос. Его задал и президент Украины Владимир Зеленский на финальной стадии собеседования о том, что его привлекает в этой работе на посту губернатора, ведь у него хорошая карьера, образование, для чего ему идти на государственную службу?

Виталий Коваль Фото: 24 канал

Виталий Коваль отметил, как тогда президенту, так и сейчас у него один простой ответ – мотивация очень простая. По словам главы ОГА, он вырос в маленьком городке, где проживает примерно 15 тысяч населения. Отец был заслуженным тренером Украины, но ушёл в мир иной, когда ему было всего 12 лет. За заслуги отца в спорте в этом городе назвали одну из улиц в честь него, в честь Станислава Коваля. Виталий Коваль признается, это инцидент наложил большой отпечаток в жизни. Наверное, именно он послужил в дальнейшем, что он решил идти в исполнительную власть.

Чиновник добавил, если говорить об амбициях, то они заключаются в том, что с детства хочется, чтобы после тебя было то, чём люди могли бы гордиться, что осталось бы в памяти людей. Это тот мотив, который движет. Ну, а если говорить более конкретно, подчеркивает Виталий Коваль, то хотелось бы, чтобы остались такие простые вещи, как хорошие дороги, комфортабельные в школы и детские сады. Это всё сегодня уже формируется.

Читайте широкое интервью председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля на портале "Комментарии".

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