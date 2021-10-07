Губернатор Ровенской области Виктор Коваль рассказал о том, как удержать студентов в стране

Председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль в интервью информационно-аналитическому порталу "Комментарии" высказал своё мнение по поводу того, что нужно делать для того, чтобы удержать студентов в стране.

Виталий Коваль. Фото из открытых источников

По мнению Губернатора, первое, что нужно человеку это то уверенность в завтрашнем дне, стабильная работа, комфортные условия проживания, дороги, садики и другие такие простыне вещи.

идею РивнеАйтиКластер.

В Ровно начали развивать

Как отметил Коваль, Ровно — это пока маленькая и амбициозная точка на карте айтибизнеса. В области насчитывается около двух тысяч специалистов из этой сферы.

Губернатор общался с представителями Айтикластера и узнал, что необходимо молодым специалистам в нашей стране.

"Знаете, что они мне ответили? Детский сад на первом месте, а на втором месте аэропорт. Они все мобильные, им же нужен аэропорт, чтобы они чувствовали себя свободными, им нужно на выходных выехать за границу, с собственной дислокации. Аэропорт по государственной программе, дай бог, мы закончим, а садик мы открываем уже в этом году",- рассказал Председатель Ровенской ОГА.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что губернатор Ровенской области Виталий Коваль рассказал об изменениях в медицинской отрасли области, которые произошли в течение последних лет. По словам Коваля, когда впервые приехал на станцию "скорой", то был шокирован. Хотелось обнять тех медсестер, которые там работают.

Также "Комментарии" сообщали о том, что председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль рассказал, что повлияло на его решение пойти в исполнительную власть.

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