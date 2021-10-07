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Средняя зарплата медика "скорой" сейчас 26 тысяч - губернатор Ровенской области

На станциях "скорых" теперь и новые машины, и большая зарплата

сегодня, 11:00
Автор:

Козлова Альбіна

Средняя зарплата медика "скорой" сейчас 26 тысяч - губернатор Ровенской области

Виталий Коваль рассказал о прогрессе в медицине, фото из открытых источников

Председатель Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль в интервью информационно-аналитическому порталу "Комментарии" рассказал об изменениях в медицинской отрасли области, которые произошли в течение последних лет.

Губернатор рассказал, что когда впервые приехал на станцию "скорой", то был шокирован, говорит, ему хотелось обнять тех медсестер, которые там работают. Медики ездили на вызовы на старых машинах, которые "на ходу" уже более 15 лет. У персонала не было халатов и униформы. Работники "скорой" получали по 4 — 5 тысяч гривен в месяц.

Сейчас, по словам главы областной госадминистрации, есть большой прогресс в обеспечении работников "скорой" помощи в области. За счет местного бюджета закупили и запустили в эксплуатацию 43 новых автомобиля для станций "скорых". Сегодня работник "скорой" получает более высокую зарплату. Средняя заработная плата медиков и водителей станций экстренной медицинской помощи составляет 26 тысяч гривен.

Также в области отремонтировано четыре приемные отделения общей площадью более 840 м кв. по государственным программам. Медики в области довольны улучшениями, говорят, что пациенты стали больше им доверять.

Напомним, что по решению правительства врачам будут доплачивать за работу в госпитальных базах с больными COVID-19 по 5000 грн, а медсестрам по 2000 грн, однако задолженность по таким выплатам все же есть. Многие медработники уволились и уехали работать за границу.

Как сообщал портал "Комментарии", Виталий Коваль рассказал, что повлияло на его решение уйти в исполнительную власть. Чиновник добавил, что если говорить об амбициях, то они заключаются в том, что с детства хочется, чтобы после тебя было то, чем люди могли бы гордиться, что осталось бы в памяти людей.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Bx8CbLL5MVE&feature=emb_title
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