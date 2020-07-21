Громкие дела НАБУ: чем закончатся резонансные расследования деятельности судей и экс-главы «Укравтодора»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку.



Также, после того как в Польше задержали бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, сотрудники НАБУ нагрянули в офисы компании. Они ищут доказательства в деле о деятельности преступной организации.

"Комментарии" разбирались вместе с экспертами, с чем связана активизация НАБУ и стоит ли ожидать новых задержаний.

Громкие дела НАБУ: опасения Сытника

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин отмечает, что директор НАБУ Артем Сытник вынужденно демонстрирует динамику. От которой особого толку ждать не приходится.

"Тучи над Сытником сгущаются, – говорит политолог. – Есть вполне обоснованные претензии по поводу деятельности всего НАБУ. И по поводу его руководителя, внесенного в реестр коррупционеров. Миллиарды гривень выделяют на работу НАБУ, а эффективности нет. Антикоррупционный орган вернул в бюджет незначительную сумму – по сравнению с финансированием данной структуры. А потому нынешний всплеск активности в исполнении НАБУ – просто попытка продемонстрировать свою эффективность. Работа на публику – как внутри, так и вне Украины. Особенно, для внешней аудитории, для тех, кто давал гранты".

По мнению Алексея Якубина, история с "делом Новака" – хорошая мина при плохой игре в исполнении Сытника.

"По сути, всю историю раскрутили польские антикоррупционные органы. А НАБУ просто к ней присоединился, – говорит политолог. – Судьям тоже не первый раз пытаются выдвинуть те или иные обвинения. Теперь вот дошли до "попытки захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия, а также о создании искусственных препятствий в их работе". Скорее всего, это дело распадется, как и многие до него, презентованные с помпой. Зато будет показана "динамика" работы".

Сытник понимает, что кресло под ним шатается, уверен эксперт. И что у покровителей, в том числе в американском посольстве, не вечный кредит доверия.

"Так что тут лишь попытка статистически показать результат. Мол, у нас и такое, и такое дело есть. Дескать, обвинения в бездеятельности неоправданные. Но борьба с коррупцией в виде спортивной рыбалки (поймал – отпустил) – не очень считается", – резюмирует Алексей Якубин.

Громкие дела НАБУ: кто следующий

Аналитик в области права Украинского института политики (УИП), глава правозащитной общественной организации "Общая цель" Игорь Печенкин считает, что нам стоит ожидать и новых разоблачений, и посадок.

"Власть понимает, что нужно отвлечь внимание общества от провалившейся концепции турбо-режима, от откровенно провальных нормативно-правовых актов, принятых парламентом, от ряда управленческих решений правительства. Требуется хотя бы частичное выполнение предвыборных обещаний, – отмечает эксперт. – Реформирование судебной и правоохранительной системы – комплексное и сложное задание в условиях разбалансирования власти, отсутствия квалифицированных в этом специалистов и менеджеров".

Поэтому, подчеркивает Игорь Печенкин, в условиях кадрового голода, оставшегося после всевозможных люстраций и псевдореформ, рождаются кадровые назначения из научной среды такого же, по сути, среднего – "на троечку" – звена. А также из "общественно активных".

По словам эксперта, сейчас в судебной системе критически не хватает судей. А назначение новых умышленно затягивается почти на год.

"При этом Высшая квалификационная комиссия судей также не укомплектована. Это может привести к процессуальному коллапсу, – уверен Игорь Печенкин. – Возможно, "дело судей" – это подобная зачистка перед последующей эффективной перезагрузкой. Но больше похоже на отвлечение внимания от отсутствия результатов. Оживление НАБУ, глава которого, как уже многократно обсуждалось на разных уровнях, за совершение административного коррупционного правонарушения внесен в соответствующую базу, – также является чем-то вроде определенного "зачета". Произошла перезагрузка Общественного совета при НАБУ, на порядок выше стала квалификация и уровень роботы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Хотелось бы верить, что нас ждут качественные изменения".

Что касается Новака, то, эксперт напоминает, польская сторона оперативно подтвердила фабулу подозрений. Выведенные им в Польшу деньги после проведения робот по ремонту и прокладке автодорог, а также и других хищений (так, по сути, надо называть серые коррупционные заработки управленцев), имеют сугубо уголовный характер их приобретения.

"Некоторые конспирологи, правда, связывают это и с прошедшими президентскими выборами в Польше, где победил Дуда, с которым Новак близок, – отмечает Игорь Печенкин. – Определенным образом уголовные подозрения Новаку накладывают тень на бывшего министра инфраструктуры Омеляна, который активизировался в последнее время, критикуя Зеленского. Отмечу, что именно при каденции Омеляна были проведены работы и сданы объекты, в расхищении бюджетных средств при постройке которых и подозревают Новака".

Суммируя приведенные факты, эксперт констатирует: подобные действия власти и НАБУ будут учащаться. Особенно в преддверии предвыборной осени.

"А вот какие результаты они принесут – прямо коррелируется с зимним либо кризисом, либо укреплением власти Зе", – резюмирует Игорь Печенкин.

Громкие дела НАБУ vs неэффективность работы

"Вся история НАБУ, как и прочих антикоррупционных структур, созданных в Украине по указке и методичке США и ЕС, показывает их функциональную неэффективность", – делится мнением заместитель директора Украинского центра социальной аналитики (УЦСА) Валерий Песецкий.

По его словам, ярким свидетельством тому является соотношение потраченных государственных средств на их содержание (миллиарды гривен) и суммы возвращенных коррупционерами украденных средств (в разы меньше). И то, что, как показывает практика, все громкие дела НАБУ разваливаются в суде или тянутся годами без всякого результата в виде приговора.

"Показательный пример – дело одесского мэра Геннадия Труханова, на котором клейма негде ставить от коррупционных деяний, – отмечает Валерий Песецкий. И партию которого "Доверяй делам" (контролирует горсовет) горожане давно уже именуют "Доверяй ворам". И что НАБУ со всеми делами по фактам хищений в миллиарды Трухановым и его подельниками? А ничего... Ну, проведут очередной обыск. Перетряхнут бумаги в мэрии от пыли. Обнародуют в СМИ очередные цифры претензий к именитому вору. И на этом всё "наказание" исчерпывается".

Замдиректора УЦСА считает, что вся эта схема (обыски, медийная кампания о них, иски в суды и прочее) давно стала способом давления на конкретных персон. Цель – достигнуть с ними неких не публичных, подковерных договоренностей со стороны лиц, контролирующих силовые структуры.

"Естественно, всё это не в пользу государства, а в пользу облеченных властью лиц, – поясняет Валерий Песецкий. – НАБУ и прочие их собратья по цеху должны были эту традицию поломать. А они в нее вписались, как "родные". Так что к поборщикам из ГПУ, СБУ, МВД добавились еще и "антикоррупционеры". Ну, а все нынешние громкие обыски и публичные версии происходящего – от "наезда" на судей Окружного суда до ареста Новака – ничем серьезным в судебном смысле не завершатся. Обыски, дела и, возможно, суды будут. А вот приговоры и наказание – нет".

Ранее "Комментарии" писали, что детективы НАБУ сообщили бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну о подозрении в нанесении государственному бюджету ущерба на 30,5 млн грн.

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