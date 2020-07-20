В Польше задержали бывшего главу “Укравтодора”

В Польше задержали экс-министра транспорта республики и экс-главу “Укравтодора” Славомира Новака. Как сообщает пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Зарин в своем Twitter, экс-чиновника подозревают в коррупции, отмывании денег, а также управлении организованной преступной группой.

Помимо Новака, также задержаны экс-командир JW “GROM” и предприниматель из Гданьска. Стоит отметить, что Славомир Новак был главой “Укравтодора” до 2019 года, а с 2011 по 2013-й работал министром транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. По делу экс-чиновника ведется расследование.

Напомним, сотрудники полиции и прокуратуры совместными усилиями задержали проректора одного из высших учебных заведений Киева, который вымогал взятку у одного из абитуриентов за внесение его имени в списки поступивших. Правоохранители сообщают, что сотрудник образования получил неправомерную выгоду в размере 224 тысячи гривен за поступление иностранцев и оформление визы, которая давала им возможность попасть на территорию Украины для дальнейшего обучения.



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