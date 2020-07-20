Задержание Новака: НАБУ проводит обыски в Укравтодоре

Фото: Facebook/НАБУ

После того как в Польше задержали бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, в офисы компании нагрянули сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Они ищут доказательства в деле о деятельности преступной организации, сообщили на официальной странице НАБУ в Facebook.

Чтобы наказать потенциальных коррупционеров, НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины и польское Центральное антикоррупционное бюро решили объединить усилия. Совместно правоохранители проверяют, причастны ли чиновники к преступной организации, которая отмывала деньги в сфере дорожного хозяйства.

Обыски проводят одновременно в двух странах - Украине и Польше. В Украине силовики устроили несколько обысков в Киеве и Львове, в частности в офисе "Укравтодора".

"Международная следственная группа проводит обыски в офисах компании "Укравтодор" и компаний, которые участвовали в тендерах госагентства. Также обыски состоялись по месту жительства бывших должностных лиц и польских граждан, которые также могут быть причастны к деятельности преступной организации", - говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро.

Все подробности руководители НАБУ и САП пообещали рассказать вскоре.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, сколько денег должен получить "Укравтодор" на строительство дорог в 2020 году.

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