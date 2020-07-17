НАБУ подозревает киевского судью в попытке захвата государственной власти

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Владимир Лавский
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Как сообщили в Бюро, по данным следственных действий, указанные лица (всего 12 человек) действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, целью которой был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создания искусственных препятствий в их работе.
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