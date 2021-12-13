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Госбюджет нужно формировать реальными экономическими результатами, а не долгами - Медведчук

Виктор Медведчук высказал свое мнение о наполнении бюджета Украины

сегодня, 18:00
Автор:

Станислав Молчанов
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Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что государственный бюджет надо формировать не за счет наращивания долгов, а реальными результатами экономики страны. Об этом сообщает сайт телеканала "112". 

Госбюджет нужно формировать реальными экономическими результатами, а не долгами - Медведчук

Виктор Медведчук. Фото "112"

"Сегодня нужно менять курс. Менять курс на тот, который может прагматично заложить основы нашего экономического возрождения, создания наполнения бюджета не долгами, заимствованием, то есть долгами в будущем, которые необходимо отдавать, а реальными результатами экономики", — отметил он.

При этом Медведчук добавил, что только, идя по этому пути, власть найдет положительный экономический эффект и люди поймут, что власть, если будет действовать в таком русле — она действительно хочет положительных сдвигов.

"Но этого не происходит ни в теории, ни в комментариях, а самое главное, это отсутствует в реалии, потому что политическая воля на все эти действия, она сегодня недосягаемая в контексте "профессионализма", характерного для этой власти", — подытожил политик.   

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что проблемы Украины в энергосфере возникают из-за власти. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что если мы хотим вернуть жителей востока Украины в страну, мы не должны игнорировать их мнение. 




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Источник: https://112ua.tv/ekonomika/medvedchuk-byudzhet-nado-napolnyat-ne-dolgami-a-realnymi-rezultatami-ekonomiki-600757.html
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