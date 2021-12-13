Госбюджет нужно формировать реальными экономическими результатами, а не долгами - Медведчук

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что государственный бюджет надо формировать не за счет наращивания долгов, а реальными результатами экономики страны. Об этом сообщает сайт телеканала "112".

Виктор Медведчук. Фото "112"

"Сегодня нужно менять курс. Менять курс на тот, который может прагматично заложить основы нашего экономического возрождения, создания наполнения бюджета не долгами, заимствованием, то есть долгами в будущем, которые необходимо отдавать, а реальными результатами экономики", — отметил он.

При этом Медведчук добавил, что только, идя по этому пути, власть найдет положительный экономический эффект и люди поймут, что власть, если будет действовать в таком русле — она действительно хочет положительных сдвигов.

"Но этого не происходит ни в теории, ни в комментариях, а самое главное, это отсутствует в реалии, потому что политическая воля на все эти действия, она сегодня недосягаемая в контексте "профессионализма", характерного для этой власти", — подытожил политик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что проблемы Украины в энергосфере возникают из-за власти.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук считает, что если мы хотим вернуть жителей востока Украины в страну, мы не должны игнорировать их мнение.





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