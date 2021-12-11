Медведчук: Если мы хотим вернуть жителей востока Украины в страну, мы не должны игнорировать их мнение

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявил о недопустимости игнорирования мнения Донбасса относительно русского языка или вступления Украины в НАТО. Свое мнение оппозиционный политик выразил в эфире телеканала "UrkLive", передает 112.ua.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Если мы говорим о НАТО и говорим о том, что Донбасс должен вернуться в Украину... Но Донбасс — это люди, и я всегда во главе угла, и это, кстати, продемонстрировано и зафиксировано, в плане мирного урегулирования, которое сегодня является программой нашей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", мы говорим о возвращении людей через их сознание, через обеспечение условий их жизни, через обеспечение гарантий их безопасности. Еще раз подчеркиваю, во главе угла должны быть люди. Если мы говорим и обращаемся к этим людям, "вы должны, мы хотим, чтобы вы вернулись в Украину", и при этом с другой стороны мы пытаемся идти в НАТО. А вы же знаете уровень поддержки НАТО на территории всей Украины, это около 50%, а уровень поддержки на тех территориях — он не превышает цифры 15-17%. То как, с одной стороны говоря о том, что эти люди должны вернуться к нам, мы игнорируем их мнение? Или игнорируем мнение по поводу использования русского языка, что прямо предусмотрено Конституцией, ст 10, нашей страны, основного закона нашей страны, когда эти люди разговаривают в основном и в большинстве на русском языке. Каким образом мы с одной стороны пытаемся сделать то, что не принесет пользы нашей стране в целом, с другой стороны — за счет этого создать условия, привлечь внимание и сделать все, чтобы эти люди вернулись?" — отметил Виктор Медведчук.

При этом он напомнил высказывания власти о том, что "надо вернуть эти территории".

"Ведь это была пагубная, преступная позиция — вернуть территории. На этой территории живут люди. Государственная политика должна быть направлена на возвращение людей, именно людей. И вот я заметил, что в последних интервью, в том числе и в комментариях со стороны чиновников украинской власти, по итогам разговора Байдена и Зеленского, появилось уже выражение "вернуть территории и людей". Хочу им рекомендовать: поставьте на первое место людей, граждан Украины, которые проживают на неконтролируемой территории. И тогда, если вы измените акцент и во главу угла поставите людей, живущих там, ситуация может измениться", — указал Виктор Медведчук.

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