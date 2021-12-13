Проблемы Украины в энергосфере возникают из-за власти - Медведчук



















Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук называет ложью заявления о том, что Украина соскочила с российской газовой иглы. Об этом сообщает сайт телеканала "112".

Виктор Медведчук. Фото "112"

"Ну, как Украина сможет пережить с этими ценами зиму — мы поживем увидим. По крайней мере, я точно могу сказать, что ответственность за вот эти результаты того, как мы переживем, полностью ложится на власть. Это однозначно, я думаю, что все это хорошо не только понимают, но и осознают", — заявил Виктор Медведчук.

Вместе с тем он предложил вспомнить главную проблему последних годов в Украине, а именно поставки энергоресурсов, в частности, газа.

"Да, это проблема вечная для Украины, но это проблема не совсем для Украины, это проблема, которую создает власть, власть в результате отсутствия профессионализма и понимания. И все это происходит не потому, что они, скажем так, в глубине души не осознают пагубность всего. Все это происходит политически мотивировано. Россия, "мы соскочили с российской газовой иглы", помните это высказывание Петра Алексеевича (Порошенко, — ред.)? Он же об этом говорил? Но это же ложь. Сегодня эта политика продолжается. Почему это ложь? Да потому что мы напрямую, я утверждаю, мы напрямую получаем газ из России в Украине. Только не по 128 долларов, как вы сказали, этот газ напрямую получает Беларусь, не по 230-250 долларов в Германии, в Италии и в многих других странах, где есть долгосрочные контракты с Газпромом, а мы напрямую получаем газ в Украине, но платим мы его по "Дюссельдорф+", в Европе. Почему? Да потому что газ мы получаем здесь, который идет по нашей трубе через Украину, мы его берем, мы им пользуемся, а по документам оформляем по бирже "Дюссельдорф", где закладываем там приблизительно 48 и более долларов за тысячу кубов. Закладываем вот эти дополнительные средства, которые ложатся на плечи тех, кто платит коммунальные тарифы и стоимость газа, то есть, каждый гражданин Украины, который пользуется газом, для того, чтобы оправдать крылатое победоносное выражение Порошенко о том, что мы соскочили с российской газовой иглы", — пояснил оппозиционный политик.

Медведчук подытожил что то же самое происходит и при нынешней власти: "Хотя была уверенность в том, что эта ситуация радикально изменится. Но ведь все это продолжается. Газ идет, на границе между Украиной и Словакией, в так называемом коллайдере газовом".



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