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Гончарук признался, как общается с Зеленским после увольнения

Бывший глава Кабмина Зеленского Алексей Гончарук сейчас находиться в Америке

сегодня, 12:39
Автор:

Таисия Ерохина

Бывший глава Кабмина Алексей Гончарук, который недавно покинул Украину и перебрался в Соединенные Штаты Америки на ближайшие месяцы, продолжает поддерживать связь с президентом Владимиром Зеленским. Об этом экс-премьер сказал в интервью УП.

Гончарук признался, как общается с Зеленским после увольнения

Так, Алексей Гончарук рассказал, что продолжает поддерживать контакт с чиновниками команды президента Зеленского.

"Ни с кем не ссорился. Многие обращаются за советами. Иногда обмениваемся сообщениями", — заявил бывший премьер-министр.

Кроме того, остается на связи и с гарантом.

"С президентом иногда обмениваемся сообщениями", — признался Гончарук.

Напомним, бывший премьер министр Алексей Гончарук в Штаты улетел в качестве почетного эксперта аналитического центра Atlantic Council. Кроме того, Гончарук хочет доказать, что в нашей стране могут быть не коррумпированные чиновники.

Ранее бывший генпрокурор Руслан Рябошапка резко высказался о Зеленском. По его мнению, президент бездарно и бесполезно потратил самый большой шанс, который имела страна за последние 30 лет — выбраться из ямы и стать действительно европейской страной.


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