Гончарук признался, как общается с Зеленским после увольнения

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Таисия Ерохина
Бывший глава
Кабмина Алексей Гончарук, который недавно покинул Украину и перебрался
в Соединенные Штаты Америки на ближайшие месяцы, продолжает поддерживать
связь с президентом Владимиром Зеленским. Об этом экс-премьер сказал в
интервью УП.
Так, Алексей
Гончарук рассказал, что продолжает поддерживать контакт с чиновниками команды
президента Зеленского.
Кроме того,
остается на связи и с гарантом.
Напомним, бывший
премьер министр Алексей Гончарук в
Штаты улетел в качестве почетного эксперта аналитического центра Atlantic
Council. Кроме того, Гончарук хочет доказать, что в нашей стране могут быть не
коррумпированные чиновники.
Ранее бывший
генпрокурор Руслан Рябошапка
резко высказался о Зеленском. По его мнению, президент бездарно и
бесполезно потратил самый большой шанс, который имела страна за последние 30
лет — выбраться из ямы и стать действительно европейской страной.
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