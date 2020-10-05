Остался в окружении своих песиков: Рябошапка о Зеленском

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка после ухода с должности не общается с президентом Владимиром Зеленским. Об этом экс-генеральний прокурор заявил в интервью УП.

"Меня мучает постоянно мысль о том, как Владимир Зеленский бездарно и бесполезно потратил самый шанс, который имела страна за последние 30 лет — выбраться из ямы и стать действительно европейской страной, — сказал Рябошапка. — И полгода мы такой страной действительно были. Но потом все это так бездарно спустить, как это сделал Владимир Александрович, то это надо быть действительно уникальным персонажем".

Сейчас бывший чиновник сотрудничает с международными организациями, консультируя их по вопросам Украины и реформ. Кроме того, планирует создать украинский think tank. Продолжает общаться с Данилюком, Абромавичусом, Лещенко и Гончаруком, тогда как с президентом — только через публичные заявления.

Рядошапка считает, что гарант не смог работать с людьми, которые не на 100% его и не на 100% лояльны и готовы выполнять любую прихоть.

"Как щенки, которые так виляют хвостиком. Он всех людей, которые способны были ему сказать "нет" и не согласиться с ним, поувольнял. Поэтому сейчас президент остался в окружении своих песиков. А они, как только он отвернется, начинают что-то тянуть со стола. Хотя, может, Зеленский уже и не отворачивается. Не знаю", — сказал Рябошапка.

Напомним, Гончарук, покинувший Украину, рассказал, чем будет заниматься в США.

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