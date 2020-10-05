Остался в окружении своих песиков: Рябошапка о Зеленском

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Таисия Ерохина
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка после ухода с должности не общается с президентом Владимиром Зеленским. Об этом экс-генеральний прокурор заявил в интервью УП.
Сейчас бывший чиновник сотрудничает с международными организациями, консультируя их по вопросам Украины и реформ. Кроме того, планирует создать украинский think tank. Продолжает общаться с Данилюком, Абромавичусом, Лещенко и Гончаруком, тогда как с президентом — только через публичные заявления.
Рядошапка считает, что гарант не смог работать с людьми, которые не на 100% его и не на 100% лояльны и готовы выполнять любую прихоть.
Напомним, Гончарук, покинувший Украину, рассказал, чем будет заниматься в США.
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