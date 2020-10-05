kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.10.2020

BTC/USD

10682.61

ETH/USD

351.85

LTC/USD

46.39

НБУ 05.10.2020

USD/UAH

28.58

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика кабмин Покинувший Украину Гончарук рассказал, чем будет заниматься в США
commentss НОВОСТИ Все новости

Покинувший Украину Гончарук рассказал, чем будет заниматься в США

В Штаты Гончарук улетел в качестве почетного эксперта аналитического центра Atlantic Council

сегодня, 10:07 comments567
Автор:

Елена Волкова

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который пробыл на своем посту около полугода и в марте 2020-го ушел в отставку, улетел работать в США. Об этом пишет “Украинская правда”.

Покинувший Украину Гончарук рассказал, чем будет заниматься в США

В Штаты Гончарук улетел в качестве почетного эксперта аналитического центра  Atlantic Council.

“У меня здесь две основные цели. Первая — в Штатах сейчас будет перезагрузка команды президента. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы в США появилась New US policy on Ukraine", — поделился в рамках интервью экс-чиновник. 

Что же касается второй цели, Гончарук хочет доказать, что в нашей стране могут быть не коррумпированные чиновники. В США украинец пробудет до февраля 2021 года — до инаугурации нового американского президента.

Как ранее сообщали "Комментарии", Алексей Гончарук дал оценку работе своего преемника на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости