Покинувший Украину Гончарук рассказал, чем будет заниматься в США

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который пробыл на своем посту около полугода и в марте 2020-го ушел в отставку, улетел работать в США. Об этом пишет “Украинская правда”.

В Штаты Гончарук улетел в качестве почетного эксперта аналитического центра Atlantic Council.

“У меня здесь две основные цели. Первая — в Штатах сейчас будет перезагрузка команды президента. И я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы в США появилась New US policy on Ukraine", — поделился в рамках интервью экс-чиновник.

Что же касается второй цели, Гончарук хочет доказать, что в нашей стране могут быть не коррумпированные чиновники. В США украинец пробудет до февраля 2021 года — до инаугурации нового американского президента.

