Бывший премьер-министр Гончарук покинул Украину. Известно его новое место жительства

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук перебрался в Соединенные Штаты Америки. Об этом написал сам политик на своей странице в фейсбуке.

"Итак, вынужден вам сообщить. Ближайшие несколько месяцев проведу в Северной Америке. Если быть точнее, то в Вашингтоне и его окраинах. Если вы не забыли, то там скоро выборы, а они очень серьезно влияют на Украину и весь процесс в нашей стране. Плюс хотелось посмотреть, как Украина выглядит со стороны, давно об этом мечтал. Своими мыслями буду делиться с вами. Держите связь, следите за обновлениями", — написал Гончарук.

Основной род деятельности Гончарука в Северной Америке на данный момент неизвестен.





Как ранее сообщали "Комментарии", Алексей Гончарук дал оценку работе своего преемника на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Возвращение политических схем в правительство происходит сразу по нескольким направлениям и это меня очень беспокоит. Я бы точно не оценил это как плюс, и это непростой период для правительства, потому что много его решений во время коронавируса мне непонятны".



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