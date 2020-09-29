Бывший премьер-министр Гончарук покинул Украину. Известно его новое место жительства

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Владимир Лавский
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук перебрался в Соединенные Штаты Америки. Об этом написал сам политик на своей странице в фейсбуке.
Основной род деятельности Гончарука в Северной Америке на данный момент неизвестен.
Как ранее сообщали "Комментарии", Алексей Гончарук дал оценку работе своего преемника на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Возвращение политических схем в правительство происходит сразу по нескольким направлениям и это меня очень беспокоит. Я бы точно не оценил это как плюс, и это непростой период для правительства, потому что много его решений во время коронавируса мне непонятны".
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