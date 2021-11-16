Рабинович: Медведчук считает себя человеком, который пострадал из-за комплекса неполноценности власти

Так называемый закон о деолигархизации ничего общего с действительной борьбой с олигархами не имеет – он нужен для "хлеба и зрелищ", чтобы отвлечь внимание от реальных и весьма серьезных проблем в стране. Такое мнение высказал нардеп, сопредседатель "ОПЗЖ" Вадим Рабинович в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24". Об этом пишет сайт "Комментарии".

Вадим Рабинович. Фото: LIGA.net

"Сегодня мы живём зрелищами! Первый раз, когда мы поняли, что нашу страну заводят в экономический тупик и люди напряглись, власть тут же решением СНБО и лично Президента закрыла три независимых информационных телеканала ("112 Украна", NewsOne и ZIK – ред.). Потом нашли "олигарха" Виктора Медведчука, над которым уже полгода просто-напросто издеваются. Напомню, первый суд над главой политсовета нашей партии "ОПЗЖ" уже закончился и закончился ничем. Второй – ещё длится… То есть над теми, кто критикует власть, устраиваются зрелища в судах, которые лично мне не нравятся, но которые так нравятся народу", – заметил политик.

Вместе с тем, продолжил Вадим Рабинович, "сейчас власти нужны уже новые олигархи". Клише олигарха может быть надето на всех, кто с властью не согласен, кто с ней не договорится. То есть, теперь все, кто имеют больше 100 долларов в кармане и не договорится с властью, в последующие шесть месяцев станут олигархами.

При этом Вадим Рабинович подчеркнул, что Виктор Медведчук не считает себя олигархом по той простой причине, что он не подходит под эти критерии.

"Виктор Медведчук считает себя человеком, который пострадал из-за комплекса неполноценности, который испытывает нынешняя власть по отношению к нему", – уточнил народный депутат.

Поэтому, считает сопредседатель партии "ОПЗЖ", "до тех пор, пока мы не остановим эту власть, она будет придумать очередного "медведчука", покрывать медиапространство всякой ерундой с одной целью – чтобы люди смотрели не в свои карманы и холодильники, а смотрели это шоу".

Нардеп подчеркнул, сегодня делается все, чтобы украинцы не могли даже подумать о том, что власть забирает у людей гарантированные право на бесплатную медицину, на труд, на наши свободы.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕСПЧ объединил два обращения защиты Медведчука.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!