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Главная Новости Политика внутренняя политика "Это возможно": Разумков о кадровых перестановках в Кабмине
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"Это возможно": Разумков о кадровых перестановках в Кабмине

Пока представлений от премьер-министра не было

сегодня, 11:11
Автор:

Лиза Снисар

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков не исключает кадровых перестановок в Кабинете министров. В то же время, по его словам, на данный момент представлений от премьер-министра не было. Об этом Разумков рассказал в интервью РБК-Украина.

"Это возможно": Разумков о кадровых перестановках в Кабмине

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

"Теоретически это (кадровые изменения в Кабмине, — ред.) возможно. Насколько я помню, пока представлений от премьер-министра не было", — сообщил Разумков.

Глава парламента отметил, что каждый конкретный случай рассматривается в стенах парламента. В частности, он упомянул о голосовании за назначение вице-премьером, главой Минэнерго Юрия Витренко, кандидатуру которого парламент дважды не поддержал. Разумков также добавил, что на данный момент предложений вынести на голосование вопрос назначения Витренко в третий раз не поступало.

"Пока коалиция, насколько мне известно, премьер-министру такое предложение не вносила. А если коалиция не вносит, то и премьер пока не вносит, а дальше посмотрим", — добавил он.

Напомним, что ранее Дмитрий Разумков заявил, что информация о том, что он начал самостоятельную карьеру политика, является слухами. Он утверждает, что сохраняет верность команде Владимира Зеленского. Кроме того, глава парламента заявил, что на сегодняшний день ему "точно не до каких-то дополнительных проектов". Так спикер парламента ответил на вопрос журналистов о создании собственной политической силы. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Разумков рассказал, по какой причине не поддержал введение ограничений в отношении Тараса Козака и его телеканалов NewsOne, Zik и "112 Украина". Спикер Верховной рады уверяет, что принял такое решение из-за отсутствия вспомогательных сведений о финансировании терроризма.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/razumkov-kadrovyh-izmeneniyah-kabmine-teoreticheski-1615447215.html
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