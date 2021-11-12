"Это преследование инакомыслия": Чередниченко о деле Медведчука

Адвокат лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука Лариса Чередниченко заявила, что репрессии власти в отношении председателя политсовета партии ОПЗЖ — это преследование инакомыслия. Об этом сообщает сайт телеканала "112".

Лариса Чередниченко на пресс-конференции. Фото: 112

"Журналистов из СМИ не зря называют особой ветвью власти и преследование медиа, которое приводит к информационной блокаде, оно всегда плохо заканчивается. И преследование национальных медиа, которое началось в этом году, тоже закончится и закончится очень плохо для того, кто это инициировал. Теперь, что касается преследования оппозиции и Виктора Медведчука. Это, в первую очередь, преследование их избирателей, то есть нас, граждан Украины, которые разделяют точку зрения тех политиков, за которых они голосовали. Это преследование инакомыслия, которое допускается и гарантируется конституцией Украины. Я могу иметь свою точку зрения и я имею право ее высказывать. Преследование оппозиции и Виктора Медведчука — это попрание европейских ценностей, на которые Украина и ее власть добровольно подписались. Эти ценности задекларированы в международных актах и Соглашениях ассоциации ЕС. Они закрепляют приоритет в Украине соблюдения прав человека", — высказалась Чередниченко.

При этом адвокат выразила уверенность, что для власти все это может закончиться плохо.

"Чем это закончится для власти. Юлия Тимошенко тоже подвергалась уголовному преследованию и ее делу Европа тоже стала уделять очень много внимания. Для власти Януковича, которая преследовала Тимошенко, все закончилось очень плохо. Не проводя между харизматичной Тимошенко и не менее харизматичным Виктором Владимировичем параллелей, не проводя между их уголовным преследованием параллелей, я хочу сказать, что власти стремятся не политическими путями бороться с оппозицией, а уголовно-правовыми. Для такой власти все закончится плохо", — резюмировала адвокат.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что адвокат народного депутата Украины, председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман считает, что нарушения в обвинениях против Медведчука связаны с тем, что преступления не существует.

Также портал "Комментарии" писал о том, что нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин рассказал о том, что немецкие политики всех уровней на встрече с Медведчуком, обсудили ситуацию с правами человека и свободу СМИ.

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