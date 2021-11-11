Нарушения в обвинениях против Медведчука связаны с тем, что преступления не существует — адвокат

Адвокат народного депутата Украины, председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Дмитрий Лойфман на пресс-конференции рассказал, что сторона обвинения допускает нарушения. Адвокат считает, что это связано с тем, что нет состава преступления со стороны Медведчука. Такое мнение было опубликовано на сайте телеканала "112".

Виктор Медведчук. Фото: 112

В материале отмечается, что Украина взяла на себя обязательства интеграции в ЕС. В стране имплементируют европейское законодательство, признают юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Таким образом, Украина берет на себя обязательства проводить досудебные расследования, судебные разбирательства по нормам и стандартам, принятым в ЕС.

Также адвокат напомнил, что судебная практика Европейского суда говорит о том, что соблюдение процедуры, прописанной по закону, должно быть нерушимым при привлечении кого-либо к ответственности.

"Если взять эту же ситуацию с браслетом. У нас есть на данный момент два решения суда, в которых прокурорам отказано в том, чтобы обязать Виктора Владимировича носить этот браслет. Двумя решениями суд установил факт того, что это ненужная процедура и она не является необходимой в этом деле. Сейчас нам вручено ходатайство о продлении уже избранной меры пресечения. В рамках этого судебного заседания, если придерживаться процедуры, прописанной законом, суд может принять только решение либо продлить то, что уже избрано, и на какой срок, либо отказать в продлении. Прокуроры в свою очередь опять свое ходатайство подают, этот браслет, в котором дважды уже отказали. Таким образом, заставляют суд взять на себя преступление", — считает Лойфман.

Адвокат нардепа пояснил, что если нужно изменить меру пресечения и обязанности, возложенные на подозреваемого, то необходимо запустить процедуру изменения меры пресечения. То есть нужно представить доказательства, почему существующая мера пресечения является недееспособной.

Также он рассказал, что для сбора доказательств тоже имеется определенная процедура, четко прописанная в законодательстве Украины, как эти доказательства должны собираться, фиксироваться и предоставляться в дальнейшем в суде.

"Если взять пленки, которые являются основоположным камнем всех этих уголовных дел. По сути, это не пленки, это диски. Это даже не оригинал. Если предположить, что СБУ действительно проводила эти мероприятия в установленном законом порядке, на основании санкций апелляционных судов и эти диски получены законным образом, то как можно объяснить, что эти все диски датированы 2021 годом? Как в 2021 году могут быть записи, которые были сделаны в 2014 году? Значит, это копия", — считает адвокат.

"У нас получается ситуация: нет санкции суда на произведение этих записей, нет оригиналов. Прокуроры, назначая экспертизу и зная, что это не оригинал, перед экспертом даже не ставят вопросов, является это оригиналом или копией, есть ли там следы монтажа, вырезки, вставки. Обязательные вопросы в таком деле перед экспертом прокурор должен ставить, чтобы выяснить и понять, это доказательства или нет", — добавил Лойфман.

В материале, опубликованном на сайте, адвокат подытожил: "Это я рассказал, как нарушаются процедуры в таких крупных вещах, но если взять самые безобидные протоколы, письма прокуроров, то там таких нарушений просто невероятное количество".

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