ЕСПЧ рассмотрит дело быстрее: Москаль выразил свое мнение о продлении домашнего ареста Медведчуку



















Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганской области, народный депутат Верховной Рады VI-го и VII-го созывов Геннадий Москаль заявил, что суд пытается затянуть по времени дело председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, потому что у них нет никаких адекватных доказательств. Об этом политик рассказал в эфире "Першого Незалежного".



Фото из открытых источников.

"Это абсолютная дурость. Он что съест материалы дела, когда будет ознакомляться? В этих материалах кроме распечатки с интернета и вырезки с газет абсолютно ничего нет. Я не знаю, что там можно уничтожить, съесть, или как Медведчук может препятствовать. Это абсолютная глупость", — заявил он.

Геннадий Москаль считает, что у суда нет аргументов, доказывающих то, почему без любых оснований продолжают дело.

"Без любых допустимых доказательств, которых нет в уголовном производстве. Поэтому и придумывают глупости. Может еще сказать, что дома у Медведчука труба прорвет и затопит материалы? Или еще что-то придумать. Это уже переходит здравый смысл полностью", — добавил он.

Также Москаль отметил, что в Украине суды могут длиться долго.

"То не будут появляться государственные обвинители, то не будут появляться свидетели. Потом апелляция, кассация. Я думаю, что Европейский суд по правам человека быстрее и оперативнее примет, и примет 100% в пользу Медведчука", — резюмировал Москаль.

Напомним, ранее издание "Комментари" сообщало о том, что политолог Кирилл Молчанов считает, что по иску Медведчука в ЕСПЧ будет оправдательный приговор, и он станет большим репутационным ударом для власти. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что дело против Виктора Медведчука полностью сфабриковано. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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