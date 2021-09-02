ЕСПЧ рассмотрит дело быстрее: Москаль выразил свое мнение о продлении домашнего ареста Медведчуку

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Станислав Молчанов
Экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганской области, народный депутат Верховной Рады VI-го и VII-го созывов Геннадий Москаль заявил, что суд пытается затянуть по времени дело председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, потому что у них нет никаких адекватных доказательств. Об этом политик рассказал в эфире "Першого Незалежного".
Фото из открытых источников.
Геннадий Москаль считает, что у суда нет аргументов, доказывающих то, почему без любых оснований продолжают дело.
Также Москаль отметил, что в Украине суды могут длиться долго.
Напомним, ранее издание "Комментари" сообщало о том, что политолог Кирилл Молчанов считает, что по иску Медведчука в ЕСПЧ будет оправдательный приговор, и он станет большим репутационным ударом для власти. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин считает, что дело против Виктора Медведчука полностью сфабриковано. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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