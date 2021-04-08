Есть ли у власти причины уволнять и.о. министра энергетики Витренко

Недавно в прессе появилась информация о том, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, которого так настойчиво пробивал через парламент Офис президента, написал заявление об увольнении. При этом сам Витренко и Минэнерго это отрицают. Что происходит и почему? Сайту "Комментарии" объяснили эксперты.

Увольнение Витренко: есть ли причины отстранять политика. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Есть несколько причин — политическая, кадровая и международная

По мнению политтехнолога Олега Постернака, причин столь странной ситуации вокруг Витренко несколько.

"Во-первых, политическая. Речь идет об ограниченности функций и.о. министра и нереализованной амбиции Витренко стать первым вице-премьером. В Раде для этого до сих пор нет голосов. Именно этот нюанс обострил отношения с премьером Шмыгалем, воспринимающим Витренко как политического и аппаратного конкурента, имеющего прямой диалог с Офисом президента, — поясняет эксперт. — В этой связи последнему не нужны излишние трения в правительстве. Потому есть заинтересованность в "мягкой ротации". Как только найдут замену, тогда можно будет опубликовать уход Витренко".

Второй причиной Олег Постернак считает кадровую.

"У Витренко так и не получилось сформировать собственную команду заместителей в Министерстве, наладить взаимодействие с "Нафтогазом" и "Энергоатомом", — отмечает политтехнолог. — Третья причина — международная. Деятельность Витренко осложнила диалог с МВФ из-за ограничений цены на газ. И, возможно, его уход ознаменует изменение формата сотрудничества с международными кредиторами".

Правительство разочаровалось в Витренко

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай считает, что в возможной отставке Витренко (хоть последний ее пока опровергает) лежит конфликт интересов.

"Причем конфликт как в правительстве, так и в Офисе президента, а также с нашими иностранными партнерами, — отмечает Валентин Гайдай. — Есть мнение, что в Витренко разочаровались на Банковой, он не смог найти общий язык с премьером Шмыгалем и с МВФ. Провалы в его назначении в Раде — тому лучшее свидетельство".

Любопытным фактом, по словам эксперта, является то, что из Катара, где пребывал в начале этой неделе президент Украины с официальным визитом, Витренко вернулся "своим ходом", а не на борту правительственной делегации.

Также сайт "Комментарии" ранее писал, что скрывается за назначением Витренко.

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