Повышение тарифов и борьба с Коломойским: что скрывается за назначением Витренко

В понедельник, 15 февраля, во время заседания фракции, "слуги народа" решат, направлять ли в третий раз представление о назначении Юрия Витренко на должность министра энергетики и вице-премьера. Тем временем некоторые Telegram-каналы и СМИ распространяют слова якобы Витренко о возможном увеличении "коммуналки" еще в два раза. "Комментарии" пытались разобраться вместе с экспертами, о чём говорит "кейс Витренко" и как могут события развиваться далее.

Правительство отчаянно пропихает Витренко на должность. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Витренко будут продвигать, пока не назначат

"И в третий раз забросил старик невод... Помните сказку о золотой рыбке? Так вот, Юрий Юрьевич Витренко у нас — как та золотая рыбка. Его будут назначать до тех пор, пока не назначат, уж будьте спокойны", — уверена политический эксперт Светлана Кушнир.

По её мнению, после массовой и публичной поддержки его кандидатуры зарубежными партнерами и дипломатами стало более четко видно, что ЮЮВ будет лоббистом интересов крупного энергетического западного капитала.

"К тому же, именно из-за несогласия МВФ идти на уступки и отсрочить повышение цен на энергоносители и услуги ЖКХ в Украине, миссия уехала восвояси. Так и не облагодетельствовав правительство и президента новым траншем. То есть, денег нет. А вот понимание того, что их с народа через коммуналку можно выжать — у того же Витренко есть. Про что он непублично сказал, и мы эти "пленки Витренко" слышали", — подчеркивает Кушнир.

Эксперт уверен, что "кейс Витренко" — это наглядный пример, как нынешнее украинское руководство государства заручилось поддержкой иностранных партнеров и будет продавливать нужные им решения в ущерб себе же (рейтинги идут вниз) и интересам миллионов украинских граждан.

"На что надеются? Что так как-то пропетляют? Похоже, у Офиса президента есть стойкое убеждение, что весна придет и народ потянется на огороды, дачи, шашлыки, и вся эта катавасия с тарифами поутихнет… Боюсь, что народ-то потянется, но — к вилам. И притопает за шашлыками из филейных частей власти под здания на Банковой и Грушевского. И это будет очень нехорошо для всех", — резюмирует Светлана Кушнир.

Отношения жабы и гадюки

Политический эксперт Богдан Мирошников отмечает: "Ситуация с Витренко напоминает ситуацию с жабой и гадюкой. Это борьба группы Зеленского против группы Коломойского".

Первые, по мнению эксперта, хотят в угоду МВФ поставить человека из Нафтогаза, с которым у всего мира ассоциируются реформы. Вторые хотят этого не допустить, ибо считают, что в таком случае предприятиям Коломойского закрутят гайки со льготным топливом и снова возьмутся за "Укрнафту".

"На самом деле, личность Витренко, как сына одиозной социалистки и ватницы Натальи Витренко — весьма спорная. Ни для кого не секрет, что именно его мама повлияла на то, где он находится сейчас, — отмечает Богдан Мирошников. — Поэтому назначат Витренко министром или нет — это не более, чем внутрипартийные разборки "слуг". Обычному обывателю от этого будет ни холодно, ни жарко".

Напомним, ранее "Комментарии" объясняли, каковы перспективы назначения на пост министра энергетики есть у Юрия Витренко.

Также на портале можно узнать, каким образом пострадали депутаты от "Слуги народа", которые не поддержали кандидатуру Витренко при голосовании.









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