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Повышение тарифов и борьба с Коломойским: что скрывается за назначением Витренко

Эксперты считают, что Витренко продвигают в ущерб интересов обычных украинцев

сегодня, 10:44 comments1136
Автор:

Вечканова Елена

В понедельник, 15 февраля, во время заседания фракции, "слуги народа" решат, направлять ли в третий раз представление о назначении Юрия Витренко на должность министра энергетики и вице-премьера. Тем временем некоторые Telegram-каналы и СМИ распространяют слова якобы Витренко о возможном увеличении "коммуналки" еще в два раза. "Комментарии" пытались разобраться вместе с экспертами, о чём говорит "кейс Витренко" и как могут события развиваться далее. 

Повышение тарифов и борьба с Коломойским: что скрывается за назначением Витренко

Правительство отчаянно пропихает Витренко на должность. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

Витренко будут продвигать, пока не назначат

"И в третий раз забросил старик невод... Помните сказку о золотой рыбке? Так вот, Юрий Юрьевич Витренко у нас — как та золотая рыбка. Его будут назначать до тех пор, пока не назначат, уж будьте спокойны", — уверена политический эксперт Светлана Кушнир.

По её мнению, после массовой и публичной поддержки его кандидатуры зарубежными партнерами и дипломатами стало более четко видно, что ЮЮВ будет лоббистом интересов крупного энергетического западного капитала.

"К тому же, именно из-за несогласия МВФ идти на уступки и отсрочить повышение цен на энергоносители и услуги ЖКХ в Украине, миссия уехала восвояси. Так и не облагодетельствовав правительство и президента новым траншем. То есть, денег нет. А вот понимание того, что их с народа через коммуналку можно выжать  у того же Витренко есть. Про что он непублично сказал, и мы эти "пленки Витренко" слышали",  подчеркивает Кушнир.

Эксперт уверен, что "кейс Витренко" — это наглядный пример, как нынешнее украинское руководство государства заручилось поддержкой иностранных партнеров и будет продавливать нужные им решения в ущерб себе же (рейтинги идут вниз) и интересам миллионов украинских граждан.

"На что надеются? Что так как-то пропетляют? Похоже, у Офиса президента есть стойкое убеждение, что весна придет и народ потянется на огороды, дачи, шашлыки, и вся эта катавасия с тарифами поутихнет… Боюсь, что народ-то потянется, но  к вилам. И притопает за шашлыками из филейных частей власти под здания на Банковой и Грушевского. И это будет очень нехорошо для всех",  резюмирует Светлана Кушнир.

Отношения жабы и гадюки

Политический эксперт Богдан Мирошников отмечает: "Ситуация с Витренко напоминает ситуацию с жабой и гадюкой. Это борьба группы Зеленского против группы Коломойского".

Первые, по мнению эксперта, хотят в угоду МВФ поставить человека из Нафтогаза, с которым у всего мира ассоциируются реформы. Вторые хотят этого не допустить, ибо считают, что в таком случае предприятиям Коломойского закрутят гайки со льготным топливом и снова возьмутся за "Укрнафту".

"На самом деле, личность Витренко, как сына одиозной социалистки и ватницы Натальи Витренко  весьма спорная. Ни для кого не секрет, что именно его мама повлияла на то, где он находится сейчас,  отмечает Богдан Мирошников. — Поэтому назначат Витренко министром или нет  это не более, чем внутрипартийные разборки "слуг". Обычному обывателю от этого будет ни холодно, ни жарко".

Напомним, ранее "Комментарии" объясняли, каковы перспективы назначения на пост министра энергетики есть у Юрия Витренко.

Также на портале можно узнать, каким образом пострадали депутаты от "Слуги народа", которые не поддержали кандидатуру Витренко при голосовании.




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Обусуждения

Брат

сегодня, 11:04

Одиозной и ватницы-вы западные задолизы,не имеете права что-то вякать на эту тему.П Ю.Витренко-обычный человек,который просто хочет устроиться в жизни хорошо,вы ведь-буржуи,пропагандируете такое поведение еще со времен севы новгородцева-город лондон-бибиси.Просто капитализм сейчас пока сильнее,поэтому витренко и выполняет их волю.Придут социалисты и коммунисты,будет служить им.

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