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Эксперт рассказал, почему Зеленскому с Разумковым теперь придется договариваться

Дмитрий Разумков будет до последнего отказываться писать заявление о выходе из "Слуги народа"

сегодня, 16:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Создание межфракционного депутатского объединения "Розумна політика", о котором в последнее время все говорят, это "привет" президенту Владимиру Зеленскому. Фактически, появилась собственная фракция гибридного вида де-факто. Как передает издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в соцсети Facebook высказал политтехнолог и журналист Виктор Уколов.

Эксперт рассказал, почему Зеленскому с Разумковым теперь придется договариваться

Зеленский и Разумков. Фото: УНИАН

Политтехнолог объясняет, дело в том, что написать заявление о выходе из "Слуги народа" Дмитрий Разумков не может, потому что тогда сразу же потеряет мандат, ведь его выбирали по списку. 

"Но, зачем (писать заявление о выходе Ред.)? Он и так будет иметь свою фракцию, и они будут голосовать согласованно между собой, хотя формально не будут выходить. Зеленский потерял контроль над монобольшинством. Это уже давно было видно во многих голосованиях, где предложения президента собирали не более 200 голосов "слуг народа", – отметил Уколов. 

По его мнению, с Разумковым президенту придется договариваться, потому как внутри фракции возник конфликт. Если они его исключат, то лишь услужат, потому что мандат он не потеряет, а фракцию создаст. Такова судьба президента, который электорально потерял, по сравнению с 2019-м годом, ведь двое из трех его избирателей разочаровались в своем голосовании в 2019 году.

Читайте на портале "Комментарии" — Дмитрий Разумков потерял кресло спикера Верховной Рады, но возвратился во фракцию "Слуга народа".

Также специально для издания "Комментарии" эксперты дали оценку "презентации" межфракционного объединения Дмитрия Разумкова "Розумна політика", спрогнозировав, как события могут развиваться далее и, как может ответить Офис президента.



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Источник: https://www.facebook.com/VikUkolov/posts/4433522503382614
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