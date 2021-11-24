Эксперт прокомментировал бойкот "Слуги народа" каналам Ахметова

В партии "Слуга народа" объявили бойкот медиаресурсам, которые связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. Однако, при этом, как отмечает эксперт Павел Нусс, представители партии и сам президент страны нередко появляются на политических ток-шоу на телеканалах, принадлежащих Коломойскому и Медведчуку.

Телеканалы - фото из открытых источников

"Медиа-холдинг "1+1" принадлежит олигарху Коломойскому и Виктору Медведчуку. В своей имущественной декларации за 2019 и 2020 годы Медведчук указал компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"", — отметил Павел Нусс.

Эксперт также подчеркнул, что доля Медведчука на "плюсах" составляет более 26% акций. Таким образом политический аналитик делает вывод, что Медведчук, Коломойский и президент Украины имеют колоссальное влияние на редакционную политику телеканала. В пример Павел Нусс приводит ток-шоу "Право на владу".

президентская партия "Слуга народа" решила больше не принимать участия в эфирах каналов олигарха Рината Ахметова "Украина-24" и "Украина". Соответствующее заявление опубликовала в Telegram-канале представитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Юлия Палийчук. Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что

На снимке, помимо Гордона, можно увидеть Арсена Авакова, Савика Шустера, Владимира Гройсмана, Евгения Комаровского и Павла Елизарова. Каждый из них держит в руках какой-то из видов "рыцарского" оружия.

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