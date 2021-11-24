Эксперт прокомментировал бойкот "Слуги народа" каналам Ахметова

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Станислав Молчанов
В партии "Слуга народа" объявили бойкот медиаресурсам, которые связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. Однако, при этом, как отмечает эксперт Павел Нусс, представители партии и сам президент страны нередко появляются на политических ток-шоу на телеканалах, принадлежащих Коломойскому и Медведчуку.
Телеканалы - фото из открытых источников
"Медиа-холдинг "1+1" принадлежит олигарху Коломойскому и Виктору Медведчуку. В своей имущественной декларации за 2019 и 2020 годы Медведчук указал компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1"", — отметил Павел Нусс.
Эксперт также подчеркнул, что доля Медведчука на "плюсах" составляет более 26% акций. Таким образом политический аналитик делает вывод, что Медведчук, Коломойский и президент Украины имеют колоссальное влияние на редакционную политику телеканала. В пример Павел Нусс приводит ток-шоу "Право на владу".
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