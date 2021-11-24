logo

BTC/USD

56665.03

ETH/USD

4297.14

LTC/USD

211.16

USD/UAH

27.14

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Гордон раскрыл подробности эпатажного поста Авакова с фото, которое взорвавшего сеть
commentss НОВОСТИ Все новости

Гордон раскрыл подробности эпатажного поста Авакова с фото, которое взорвавшего сеть

Журналист Дмитрий Гордон прокомментировал недавнее фото, которое рассмешило сеть и породило массу фотожаб и мемов

сегодня, 13:02
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

После настоящей бури в соцсети от фото, опубликованного экс-главой МВД Арсеном Аваковым, журналист Дмитрий Гордон, который также запечатлен на снимке, снял интригу относительно собравшихся. На снимке, помимо Гордона, можно увидеть Арсена Авакова, Савика Шустера, Владимира Гройсмана, Евгения Комаровского и Павла Елизарова. Каждый из них держит в руках какой-то из видов "рыцарского" оружия.  Как передает портал "Комментарии", в эфире канала "Украина 24" Гордон раскрыл карты, рассказав, что поводом для того, чтобы собраться всем вместе и сфотографироваться стал День рождение Савика Шустера. Снимок был сделан в Литве, где телеведущий отмечал праздник. 

Гордон раскрыл подробности эпатажного поста Авакова с фото, которое взорвавшего сеть

Аваков и Гордон показали фото из Литвы и "взорвали" сеть. Фото: Facebook Арсена Авакова

Дмитрий Гордон отметил, что идея сфотографироваться вместе возникла совершенно спонтанно. Каждый взял по какому-то предмету оружия у рыцарей, чтобы фото получилось более зрелищным. 

Журналист уверяет, что нет никакой подоплеки в этом фото. В одном месте собрались люди, которые приехали поздравить Савика Шустера с его Днем Рождения. Больше никакой интриги в этой истории нет и быть не может.

Гордон обратился с советом тем людям, которые что-то там придумали, увидев это фото, задать вопрос себе, почему они так подумали. Это исключительно вопрос фантазии тех людей и их больной головы, а может и нескольких таких голов.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп Алексей Гончаренко решил жестко потроллить Арсена Авакова после его публикации в сети. Политик также выложил фото в компании Авакова, Гройсмана, Ирины Геращенко. Также Гончаренко показал, что у него есть фото с доктором Комаровским.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/channel/UCMp5Buw-6LpbbV9r9Sl_5yg
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!