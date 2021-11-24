Гордон раскрыл подробности эпатажного поста Авакова с фото, которое взорвавшего сеть

После настоящей бури в соцсети от фото, опубликованного экс-главой МВД Арсеном Аваковым, журналист Дмитрий Гордон, который также запечатлен на снимке, снял интригу относительно собравшихся. На снимке, помимо Гордона, можно увидеть Арсена Авакова, Савика Шустера, Владимира Гройсмана, Евгения Комаровского и Павла Елизарова. Каждый из них держит в руках какой-то из видов "рыцарского" оружия. Как передает портал "Комментарии", в эфире канала "Украина 24" Гордон раскрыл карты, рассказав, что поводом для того, чтобы собраться всем вместе и сфотографироваться стал День рождение Савика Шустера. Снимок был сделан в Литве, где телеведущий отмечал праздник.

Аваков и Гордон показали фото из Литвы и "взорвали" сеть. Фото: Facebook Арсена Авакова

Дмитрий Гордон отметил, что идея сфотографироваться вместе возникла совершенно спонтанно. Каждый взял по какому-то предмету оружия у рыцарей, чтобы фото получилось более зрелищным.

Журналист уверяет, что нет никакой подоплеки в этом фото. В одном месте собрались люди, которые приехали поздравить Савика Шустера с его Днем Рождения. Больше никакой интриги в этой истории нет и быть не может.

Гордон обратился с советом тем людям, которые что-то там придумали, увидев это фото, задать вопрос себе, почему они так подумали. Это исключительно вопрос фантазии тех людей и их больной головы, а может и нескольких таких голов.

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