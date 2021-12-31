Эксперт назвал единственное условие, при котором Разумков может стать президентом

Недавние результаты соцопроса показали, что единственным кандидатом в президенты, которому по силам победить действующего президента Владимира Зеленского является бывший спикер парламента Дмитрий Разумков. Действительно ли это так – в ситуации разбирался политический эксперт Виктор Бобыренко.

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

"У нас появился новый и перспективный игрок в политическом футболе – Дмитрий Разумков. Он вот, согласно рейтингам – во втором туре обыгрывает любого. Но есть одно но. Надо выйти во второй тур. И люди спрашивают о его шансах в политике. Среди них – стать следующим президентом. Докладываю. Разумков сейчас отжал много электората у Зеленского. И есть все шансы войти тузом в политику. Иметь свои стабильные 10%. Собственная фракция в парламенте. Возможно, при определенных обстоятельствах – иметь золотую акцию в формировании правительства. И возвратиться в кресло спикера или возглавить правительство. Конечно, в нем раздувают президентские амбиции. Опять же Ринат Леонидович тоже загорелся. Ибо если Коломойскому удалось поставить своего президента, то почему не получится у него? И тогда сидеть себе и играть в антиолигархические законы", – отметил политолог.

Он добавляет, что для многих в этой стране президент без команды и идеологии – отличный вариант. У Зеленского хотя бы "Квартал" был. Кадровую пустоту хотя бы "Юзиками" заполнить можно. И, кажется, есть шанс для Разумкова. И ему будут подыгрывать сразу кучами: Шустер, Гордон, Комаровский и другие. Кажется, уже многим можно переобуваться, чтобы правильно вскочить в верный поезд в правильном направлении.

Однако, как отмечает Бобыренко, есть одно "но". Для этого нужно перетащить на свою сторону базовую электоральную группу Зеленского. Эти 15-20%, которые и сейчас еще верят в "ребята из нашего двора". Они прогнозируемо будут потеряны Зеленским, если тарифы следующей зимой увеличатся. И подорожает "выпить-закусить".

"Это городской люмпен. Деклассированный элемент. Хрестоматийная еще со времен Рима группа "хлеба и зрелищ". Они за Владимира Александровича. Ибо представляется своим. А Разумков – не представляется. Разумков представляется интеллигентом. Ботаном. "Отличниксука". Таких в их классе притесняли. Индустриальные города Востока и Юга, и их часть, которая не состоялась в жизни и карьере – будет смотреть на холеного Разумкова – как на мажора. Этот не скажет Западу: "Алло, гараж. Почему мы не в НАТО?". И не помогут даже заигрывание с языком. Разумков говорит по-русски. А Зеленский – быкует одинаково красиво и на русском и украинском. Хотя оба – хорошие артисты – жанр Зеленского ближе к этой целевой группе", – отметил политолог.

По словам Виктора Бобыренко, опять же для молодежи, как целевой группы – Зеленский прикольный и необычный, а Разумков представляется, что и спит в галстуке.

"Вывод: без этих 15% базового электората Зе! – который рассыплется и отойдет другим по чуть-чуть – Разумкову трудно будет стать президентом. Опять же угрозу почувствовали и Зеленский, и Порошенко. Поэтому толкнуться Разумков будет только на каналах Ахметова. И немного – Пинчука. А это уже недостаточный ресурс. Так что шансы Разумкова в парламенте – почти неизбежны. А с президентскими амбициями нужно закусить губу. По крайней мере, в следующий раз", – резюмировал политолог.

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