Президентский рейтинг: в первом туре Зеленский непобедим, а во втором может проиграть двоим

Если бы украинцам пришлось идти на избирательные участки уже в это воскресенье, то в первом туре выборов по-прежнему победил бы Владимир Зеленский, но теперь эта победа не сделала бы его президентом, она бы лишь позволила ему попасть во второй тур, где сойтись в противостоянии с одним из оппонентов. Как передает портал "Комментарии", такие аналитические данные представили социологи службы Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" Кучерива.

Президентский штандарт. Фото: vestiukraine.livejournal.com

Владимира Зеленского сегодня хотят видеть во главе страны еще на 5 лет 17,5% всех опрошенных соотечественников или 24% тех, кто точно знает, что пойдет на выборы и определился со своими политическими предпочтениями. "Серебро" в рейтинге получает пятый президент Петр Порошенко. Бюллетени в его поддержку готовы бросить 11% и 16% соответственно. На третьей позиции разместилась Юлия Тимошенко. У нее 8% и 10%.

Как видно из результатов исследования в первом туре выборов ни один из кандидатов не набирает 50% и больше. Следовательно, второй тур выборов, по той картине, которая есть на сегодняшний день, неизбежен. И вот здесь появляется очень большая интрига. Все дело в том, что, согласно результатам опроса, появляются два политика, который способны составить конкуренцию Владимиру Зеленскому, у которого больше всего поддержка. Речь идет о Петре Порошенко и Дмитрии Разумкове.

Так вот во втором туре пара Зеленский – Порошенко делит голоса украинцев поровну. По 23% среди всех опрошенных или по 50% — среди тех, кто определился с выбором. Социологи не рискнули кого-то из них выставлять победителем.

Совсем иначе могут обстоять дела у пары Зеленский – Разумков. По состоянию на сегодня, за шестого президента отдали бы свои голоса 22% среди всех опрошенных или 44% — среди определившихся с выбором. В то время, как за экс-главу Рады проголосовало бы 30% и 56% соответственно.

Что касается других рейтинговых кандидатов Юлии Тимошенко и Юрия Бойко, то по тем результатам опроса, что есть сегодня, Зеленский не оставляет никому из них шансов во втором туре.

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