Разумков рассказал, откуда такое рвение у Арахамии и Офиса президента вернуть мажоритарку

Сначала глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина" заявил о том, что в Верховной Раде найдется 300 нардепов, готовых поддержать возвращение к смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе, а затем нардепы из группы "За будущее" зарегистрировали соответствующий законопроект. Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков не считает это совпадением, а продуманным ходом власти – остаться у руля страны любой ценой. Об этом Разумков рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

Дмитрий Разумков напомнил, что еще каких-то два года назад Давид Арахамия гордился тем, что команда Зеленского приняла изменения в Избирательный кодекс. Сейчас же "слуги" рассказывают, что нужно возвращаться к мажоритарке и это откроет прямой путь к фальсификации выборов и к подбору людей, которые ресурсно смогут обеспечить результат.

При этом нардеп уточнил, что есть действительно те народные избранники, которые постоянно работают на округах и которые пользуются поддержкой и доверием у людей, но есть и те, которые хорошо знают, как строить сетку, но это не о рыбалке.

"Все знают, как это покупается и коллеги, я вижу уже научились за 2 года. Потому предлагают это (Ред. мажоритарку) вернуть. Очень плохой подход, когда мы делаем не так, как правильно, а так, как нам удобно. И, когда все рассказывали о том, как хорошо, что мы наконец-то перешли к пропорциональной системе с открытыми списками, сейчас отработали это на 87 округе, потом черкасские выборы… Но это манипуляции, это не выборы, это не честная борьба. Я понимаю, зачем это Офису президента, зачем это Арахамии, но не стоит так делать, потому что это плохо закончится и для них в том числе", – подчеркнул Разумков.

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