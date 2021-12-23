Разумков рассказал, откуда такое рвение у Арахамии и Офиса президента вернуть мажоритарку

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Кравцев Сергей
Сначала глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина" заявил о том, что в Верховной Раде найдется 300 нардепов, готовых поддержать возвращение к смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе, а затем нардепы из группы "За будущее" зарегистрировали соответствующий законопроект. Бывший спикер парламента Дмитрий Разумков не считает это совпадением, а продуманным ходом власти – остаться у руля страны любой ценой. Об этом Разумков рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда
Дмитрий Разумков напомнил, что еще каких-то два года назад Давид Арахамия гордился тем, что команда Зеленского приняла изменения в Избирательный кодекс. Сейчас же "слуги" рассказывают, что нужно возвращаться к мажоритарке и это откроет прямой путь к фальсификации выборов и к подбору людей, которые ресурсно смогут обеспечить результат.
При этом нардеп уточнил, что есть действительно те народные избранники, которые постоянно работают на округах и которые пользуются поддержкой и доверием у людей, но есть и те, которые хорошо знают, как строить сетку, но это не о рыбалке.
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