Экс-замсекретаря СНБО Кривоноса уволили из рядов ВСУ: чем он может навредить ОП

Бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, генерала армии Сергея Кривоноса уволили из Вооруженных сил.

Сергей Кривонос (фото из открытых источников)

Он видит в этом "руку" Офиса президента (ОП)и обещает начать новый этап "борьбы с реалиями того беспорядка, который существует в армии и в государстве", подчеркивая, что его уже ничего не сдерживает, "с учетом того, что противники использовали нечестные и грязные приемы".

О чем говорит это увольнение? О какой борьбе говорит Кривонос? Чем он может навредить ОП? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии"

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль напоминает, что во время президентства Порошенко, многие карьерные военнослужащие стали приверженцами определенных политических сил. По ее словам, в случае с Кривонсом речь идёт о "Европейской Солидарности" ("БПП") – политпроекте Петра Алексеевича.

"Многие из "оборонщиков" стали известными общественно-политическими деятелями, блогерами и так далее. Всё это — при информационной поддержке политической силы экс-президента, — отмечает Катерина Коваль. — Как показывает опыт, такие люди могут продолжать занимать определённые должности, предусматривающие публичность, если таковы правила политической игры, и этого человека "нужно было оставить". А учитывая, сколько сейчас Порошенко "закрывает" своих вопросов руками Зеленского, полностью нивелируя институт президенства и репутацию самого президента — традиционно прошу смотреть между строк".

По мнению эксперта, увольнение Кривоноса вполне может быть очередной игрой из серии: "новая власть увольняет настоящих опытных профессионалов, потому что те просто поддерживали оппозиционную политическую силу".

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев подчеркивает, что генерал Кривонос — человек принципиальный. И его расхождение во взглядах касательно концепции реформирования армии были и с прошлой властью.

"Но, несмотря на это, он оставался на своем посту, создал Силы специальных операций (ССО), успешно воплотил в жизнь много реформ. Из этого мы можем сделать вывод, что к нему прошлая власть прислушивалась. Хоть у него были и определенные трения с Петром Порошенко, но всё же они сумели "ужиться". В результате чего в Украине появился такой действенный, мощный орган как ССО. Если говорить о нынешней власти, то становится понятно, что такой принципиальны человек, как Кривонос, болеющей душой за армию, за державу, не нужен Зе-власти, — отмечает Семен Кабакаев. — Ей нужны люди, которые, не раздумывая, выполняют те или иные указания. Как нынешние глава Минобороны Таран, его зам Миронюк, глава Генштаба Хомчак. Те, кто будет выполнять все ЦУ, идущие от главы Офиса президента Ермака".

Потому ситуация в ВСУ оставляет желать лучшего, считает координатор "СтопТеррор". И обращает внимание, что мы видим это по закупке вооружения, которое взрывалось во время испытаний.

"Видим это и по каким-то непонятным, возможно коррупционным схемам по покупке того же чешского вооружения, тогда как отечественная САУ "Богдана" не разрабатывается и не поставляется в украинскую армию, — продолжает Семен Кабакаев. — Можно сделать вывод, что те, кто сейчас руководит Минобороны, кто сидит на Банковой, хотят просто зарабатывать. А профессионалы, которые отстраивают государство, им не нужны. Они лишние в той системе, которую эта власть выстраивает для себя и под себя".

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