Экс-замсекретаря СНБО Кривоноса уволили из рядов ВСУ: чем он может навредить ОП

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МЕНЮ
Ольга Чародий
Бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и
обороны, генерала армии Сергея Кривоноса уволили из Вооруженных сил.
Сергей Кривонос (фото из открытых источников)
Он видит в этом "руку" Офиса президента (ОП)и
обещает начать новый этап "борьбы с реалиями того беспорядка, который
существует в армии и в государстве", подчеркивая, что его уже ничего не
сдерживает, "с учетом того, что противники использовали нечестные и
грязные приемы".
О чем говорит это увольнение? О какой борьбе говорит Кривонос? Чем он может навредить ОП? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии"
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны,
участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль напоминает, что во время
президентства Порошенко, многие карьерные военнослужащие стали приверженцами
определенных политических сил. По ее словам, в случае с Кривонсом речь идёт о
"Европейской Солидарности" ("БПП") – политпроекте Петра Алексеевича.
По мнению эксперта, увольнение Кривоноса вполне может быть
очередной игрой из серии: "новая власть увольняет настоящих опытных
профессионалов, потому что те просто поддерживали оппозиционную политическую
силу".
Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев подчеркивает, что
генерал Кривонос — человек принципиальный. И его расхождение во взглядах
касательно концепции реформирования армии были и с прошлой властью.
Потому ситуация в ВСУ оставляет желать лучшего, считает
координатор "СтопТеррор". И обращает внимание, что мы видим это по закупке
вооружения, которое взрывалось во время испытаний.
Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в партии "Слуга народа" рассказали, какие законопроекты по олигархам анонсировали у Зеленского.
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микола
сегодня, 19:23
ЧЧЧЧ
микола
сегодня, 19:20
НЕ ОХАЙНИЙ "ГЕНЕРАЛ".....!!!
микола
сегодня, 19:18
НЕ ОХАЙНИЙ "ГЕНЕРАЛ".....!!!
Володимир
сегодня, 19:08
Ну, просто нічого добавити до сказаного Семеном Кабакаєвим. Хіба що почути коментарі Гордона про те, що чудового президента знову підставляє негідне оточення.