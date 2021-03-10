Допрос Медведчука и давление на Порошенко: как далеко готов пойти Зеленский - мнение экспертов

В средствах массовой информации появилась информация о том, что народного депутата "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины. По данным СМИ, вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова". Также сообщалось, что на допрос был вызван и пятый президент Украины Петр Порошенко, однако он не явился в СБУ.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Как ситуация может развиваться дальше? Чего ожидать от грядущего заседания РНБО? Насколько далеко готов пойти Владимир Зеленский? На эти вопросы порталу "Комментарии" отвечали эксперты.

От попыток компромисса приходится переходить к политике сдерживания и противостояния

Народный депутат Украины VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что украинские власти меняют свою стратегию работы по Донбассу, потому что политические требования российской стороны оказались невозможными для выполнения.

"От попыток компромисса приходится переходить к политике сдерживания и противостояния. В связи с этим кампания по прекращению деятельности информационных ресурсов и санкций против их организаторов, очевидно, будет продолжена. Можно ожидать попыток блокирования телеграмм-каналов, аккаунтов в YouTube и ограничений в создании новых телеканалов", — говорит Игорь Попов.

Второе направление – это ограничения влияния всех олигархов на экономику и политику, считает эксперт.

"Цель данных мероприятий описал в своем интервью Арсен Аваков – "превратить их в просто крупных бизнесменов". Для этого нужны новые неформальные договоренности и гарантии их выполнения, — отмечает эксперт. — Но также нужно и создание реального давления на их интересы. Поэтому весной вероятен процесс национализации "Мотор-Сичи", который по размаху могут сравнить с делом "Криворожстали" 2005 года. Также в планах СНБО – вернуть контроль государства над добычей полезных ископаемых".

Что касается Петра Порошенко, то против него, по мнению Игоря Попова, скорее всего, будут работать преимущественно политическими методами, без личных допросов и судебных процессов.

"Целью информационной кампании является демонстрация недостаточно патриотической позиции пятого президента, что должно усилить его антирейтинг и заморозить расширение электоральной базы, — поясняет эксперт. — Владимир Зеленский вряд ли остановится на полпути. Он собирается получить для своих действий поддержку как украинского общества, так и западных партнеров".

У Зеленского достаточно политической воли, чтобы на деле бороться против российской пропаганды

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков отмечает: "Украина намерена жестко бороться с пропагандой в нашей стране и развивать медиаграмотность. В первую очередь, речь идет о защите государства от внешних информационных угроз. Когда магнаты через схемы зарабатывают деньги в оккупированных Донбассе и Крыму или на российских территориях, и за это продвигают в Украине российские темники — это пособничество врагу. Поэтому Совнацбез не остановится".

У президента Зеленского достаточно политической воли, чтобы на деле бороться против российской пропаганды.

"Тем более, по словам главы МВД Арсена Авакова (в интервью Дмитрию Гордону), материалы по российской пропаганде в Украине были на столе у предшественника Зеленского еще в 2016 году. Но, как видим из слитых разговоров людей с голосами, похожими на Медведчука с Сурковым, и ранее с Путиным с Порошенко, — отношения двух президентов были весьма партнерскими. Показательна и ситуация с допросом СБУ Медведчука и Порошенко. Придя на допрос, Медведчук проявил сильную позицию по сравнению с Порошенко, который на допрос не пришел", — считает Сергей Быков.

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