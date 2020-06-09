Денис Малюська пожаловался на жену, которая не позволяет купить розовый костюм

Министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook выложил пост в котором попросил у подписчиков совета касательно того, какой костюм купить: розовый или зеленый. По словам главы Минюста, жена не позволяет ему купить розовый костюм, пока под публикацией не наберется 2000 лайков-сердечек. Он предложил своим подписчикам проголосовать определенным смайлом за то, какой костюм выбрать или ни один из вариантов не покупать вообще.



Кроме того, Денис Малюська опубликовал фото, на которых есть ценник этих костюмов – по 1800 грн каждый.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська и новое руководство Агентства по розыску и управлению имуществом, приобретенным незаконным путем, в лице временно исполняющего обязанности директора Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко пытаются взять Межигорье под личный контроль.

Ранее "Комментарии" писали, что Денис Малюська попробовал еду из Лукьяновского следственного изолятора, которую готовят для заключенных. По словам министра, он попросил помощников привезти ему для проверки обед, который приготовили заключенным Лукьяновского СИЗО. Денис Малюська утверждает, что сотрудников СИЗО не предупреждали, а его помощники проконтролировали, чтобы обед брали именно из общей посудины.

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