Вадим Рабинович о решении суда по Медведчуку: у нас нет судебной системы это судилище и политическая расправа



















В Украине нет судебной системы, а процесс над главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" народным депутатом Виктором Медведчуком — это судилище и политическая расправа. Об этом после заседания суда заявил Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, передает "Перший Незалежний".

Вадим Рабинович (фото из открытых источников)

"Нет никакой судебной системы. Здесь (по делу Медведчука — ред.) — судилище, не имеющее отношения к законам и не имеющее отношения вообще к юрисдикции. Это - политическая расправа", — отметил Рабинович.

"Я хочу обратить ваше внимание на один нюанс. Судья не просто проштамповал решение о новом домашнем аресте – он убрал оттуда один пункт, который был раньше. Раньше был перечень кого можно допускать (к Медведчуку — ред.), сегодня (и мы это проанализируем, мы не понимаем пока, что они надумали), но еще медицинским работникам теперь запрещено общаться с Медведчуком. Просто врач не имеет права теперь по решению этого суда даже к нему прийти. То есть это какое-то безумие, которое начинает множиться, потому что, если вы бы сидели со мной там – вы бы поняли, о чем я говорю", — добавил Рабинович.

Напомним, 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул: его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 80 тыс. материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что Медведчук предоставил план выхода Украины из нынешнего кризиса .

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