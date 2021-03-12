Данилов рассказал о санкциях СНБО против Коломойского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал возможные санкции против олигарха Игоря Коломойского, о которых говорила пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Об этом он сообщил во время брифинга 11 марта.

Фото: Google

Речь идет об интервью пресс-секретаря Президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель журналистке Олесе Бацман, где она допустила возможность введения санкций СНБО против Игоря Коломойского после того, как олигарх попал под санкции со стороны США.

По словам Данилова, Мендель не работает в аппарате СНБО, а работает в Офисе президента и он не может комментировать и как или интерпретировать ее слова. Прямо говорить о введении санкций против Коломойского Данилов также не стал.

Он отметил, что введение санкций против юридических или физических лиц будет рассматриваться на следующем заседании СНБО. Он отметил, что список лиц, против которых могут быть введены санкции будут обнародованы после заседания.

Справка 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим владельцем медиахолдинга называли Виктора Медведчука.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая поставляет топливо боевикам на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Ринат Ахметов стал одним из подозреваемых в государственной измене.

Читайте также, возможно ли присоединение ОРДЛОУ к России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!