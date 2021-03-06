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Данилов рассказал, как работают пророссийские каналы: "Массовое уничтожение"

Их деятельность не имеет никакого отношения к свободе слова

сегодня, 12:55
Автор:

Гриниченко Дима

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, как работают пророссийские телеканалы в нашей стране и назвал их средством массового уничтожения. Об этом он заявил во время рабочего визита в Польшу в интервью изданию "Укринформ".

Данилов рассказал, как работают пророссийские каналы: "Массовое уничтожение"

Фото: ОП

По его словам, работа пророссийских СМИ в Украине не относится к понятию свободы слова, ведь они занимаются не инфорованием граждан а массовым уничтожением через распространение нарративов России. 

Он отметил, что между понятиями свободы слова и национальной безопасности должна быть четкая грань. Данилов сказал, что у пророссийских телеканалов есть четкий заказ на получение и распространение информации из России.

Такую политику СМИ секретарь СНБО назвал недопустимой и заявил, что наша страна будет защищаться от информационного влияния извне любыми средствами.

Он напомнил, что на территории Донецкой и Луганской областей происходит не только горячая война, но и информационная, которая несет опасность для любой страны. 

Данилов назвал российскую пропаганду вызовом для любой цивилизованной страны. 

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против нардепа Тараса Козака и его бизнес-активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов называют Виктора Медведчука. Глава государства заявил, что каналы финансировались из России и работали против национальной безопасности Украины, подрывая путь нашей страны в ЕС и НАТО. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто может заменить главу ОП Андрея Ермака.

Читайте также, кого украинцы готовы выбрать новым президентом. 


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3203165-prorosijski-telekanali-v-ukraini-e-zasobami-masovogo-znisenna-danilov.html?fbclid=IwAR20TGoefigPuxH5vJk0cCHNdsz0a-TzaGwGzPlyJALfGFOiJ0k1y1KuqZI
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