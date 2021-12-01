Даниил Гетманцев рассказал, на сколько возрастут доходы бюджета после принятия закона 5600

Народный депутат Украины, а также глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев рассказал о том, на сколько возрастут доходы бюджета после принятия закона 5600 и кто делал экономические расчеты. Своим мнением он поделился с корреспондентами портала "Комментарии".

Даниил Гетманцев. Фото: Facebook

"Расчетами по 5600 занималось Министерство финансов, наш комитет и депутаты. Но, непосредственно депутаты не строили таблицы в Exel. У нас есть Минфин для того, чтобы обосновывать любую цифру", — заявил депутат.

На вопрос о том, какие доходы планируются от закона 5600 народный избранник ответил следующим образом:

"В бюджете 2022 уже предусмотрено 18 миллиардов гривен. Я считаю, что там будет больше доходов и позиция Минфина является консервативной, но он тоже имеет право на некоторые преуменьшения. 18 миллиардов уже есть, завтра думаю бюджет будет в зале и будем за него голосовать", — рассказал Даниил Гетманцев.

Нардеп добавил "если говорить о 2023 году, то в нём еще будет уплачен налог на поставленный доход (сельскохозяйственный налог) и там будет плюс 10 — 12 миллиардов для местных бюджетов".

Гетманцев отметил, что считает хорошим закон 5600.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что эксперт поделился своим мнением по поводу закона 5600.

Также сайт "Комментарии" писал о том,что народная депутат от партии "Голос" Кира Рудык высказалась о выступлении президента на пленарном заседании. Политик разочарована и возмущена выступлением главы государства. Депутат рассказала, смогут ли реализовать экономический паспорт для детей.





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