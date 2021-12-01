Эксперт о законе 5600: если у вас огород больше 50 соток – готовьте ваши денежки

Во вторник в Верховной Раде "слуги народа" сделали большой прокол, проголосовав за законопроект 5600 и ударив и по и не без того зашатавшемуся рейтингу. Нардепы поддержали закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Виктор Бобыренко.

Гривны. Фото: dengi.informator.ua

"Согласно проголосованному "ресурсному" закону имени Гетманцева – теперь, если у вас огород больше 50 соток в пределах города – вы будете за него платить фиксированный налог. За земельные участки, которые находятся за пределами населенных пунктов – крестьяне должны платить не меньше минимальной суммы налога, то есть где-то 1,5 тысячи гривен с одного гектара. То есть, если на Полтавщине – средний пай в 5 гектар – то будьте любезны – 7,5 тысяч гривен в бюджет", – отметил эксперт.

Виктор Бобыренко отмечает, селяне, конечно же, обрадуются – в переносном смысле. И на рейтингах президента Зеленского это, конечно же, отразиться. Но больше всего искренне порадует лидер Радикальной партии Ляшко. Он может теперь рассказывать Ахметову, что у него снова есть шанс пройти в Верховную Раду. Особенно если учесть, что это повышение никак не повлияет на крупные агрохолдинги, поскольку они не являются собственниками земли. За все заплатят селяне и это усугубит левацкие настроения на селе.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперт на пальцах разложил, почему с сегодняшнего дня монобольшинства больше не существует. Голосов без МФО Разумкова у фракции Зеленского больше не хватает.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!