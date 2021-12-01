Президент живет в какой-то другой стране: нардеп о выступлении Зеленского в Раде

Народная депутат от партии "Голос" Кира Рудык высказалась о выступлении президента на пленарном заседании. Политик разочарована и возмущена выступлением главы государства. Депутат рассказала, смогут ли реализовать экономический паспорт для детей.



Кира Рудык, фото Facebook

"Самый частый жест, который сегодня был среди депутатов оппозиции — это когда закрывают лицо рукой, потому что они не способны выдержать стыда от того, что происходило. Президент находится либо в слишком теплой ванне, либо живет в какой-то другой стране, где Covid-19 — это совсем не проблема. В которой мы энергетически независимы, в которой у нас достаточно денег, чтобы воплощать любые программы, потому что в стране все абсолютно хорошо. Мы вместе с оппозиционными депутатами смотрели друг на друга и думали: что он говорит, какое это имеет отношение к реальности", — отметила Рудык.

Президент говорил о многих новых инициативах и программах и сама идея о том, чтобы создать экономический паспорт для детей хорошая, говорит нардеп. Однако она не может быть реализована. Для примера нардеп приводит цифры прибыли от ренты, в сумме 4,5 млрд гривен (именно такая сумма заложена в бюджет 2022 года) и количества детей в Украине — 7,5 млн детей. Если эти доходы разделить на количество детей, то получится по 600 гривен на одного ребенка.

Кира Рудик говорит, что президент ничего не сказал о государственном перевороте, а ущерб репутации государства уже нанесен. Что касается переговоров с Россией, нардеп считает, что Украине нужно привлекать для помощи дипломатические миссии, тогда как президент подчеркнул, что Украина сможет решить все самостоятельно.



"Он сказал, что собирается выйти на прямые переговоры с Россией. Мы два с половиной года уже слышим, что президент хочет посмотреть в глаза Путину и сдвинуть ситуацию с войной с мертвой точки. Однако мы понимаем, что этого не произойдет. Это же обычный популизм, который никак не поможет стране. Нам поможет понимание плана действий по решению проблем", — отметила политик.

В целом о выступлении нардеп сказала, что, похоже, глава государства не признает проблем, которые есть в реальности. Поэтому украинцы будут платить за действия властей из собственных карманов, потому что будут высокие тарифы, будет снижение экономической деятельности в стране.

Как сообщал портал "Комментарии", нардеп Кира Рудык рассказала, почему сообщение о госперевороте может повлиять на экономику.





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