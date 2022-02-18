logo

BTC/USD

39840.14

ETH/USD

2804.44

LTC/USD

116.29

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Cепаратисты готовят масштабные провокации: Геращенко об эвакуации населения ОРДЛО в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Cепаратисты готовят масштабные провокации: Геращенко об эвакуации населения ОРДЛО в РФ

Антон Геращенко назвал заявления лидеров террористических организаций ЛДНР об эвакуации - "окончательной агонией Минских соглашений"

сегодня, 17:52
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Советник  главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировали заявления сепаратистов об эвакуации населения в Россию. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале. 

Cепаратисты готовят масштабные провокации: Геращенко об эвакуации населения ОРДЛО в РФ

Антон Геращенко - фото МВД

Антон Геращенко назвал заявления лидеров террористических организаций ЛДНР Пушилина и Пасечника об эвакуации в Россию "окончательной агонией Минских соглашений". 

"О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они нагло врут своим заложникам, про несуществующее наступление Вооруженных Сил Украины. Судя по всему готовятся масштабные провокации с ещё более массированными обстрелами Украинской Территории", — написал советник главы МВД в Telegram. 

Cепаратисты готовят масштабные провокации: Геращенко об эвакуации населения ОРДЛО в РФ - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в МИД Украины прокомментировали заявления о наступлении и диверсии на химобъектах.  Украина отрицает наступление и диверсии на химобъектах. Кулеба отметил, что сообщения российской пропаганды о подготовке Украины к наступательной операции на востоке не выдерживают критики. Читайте об этом в нашей статье. 

Читайте также о том, что Путин "жалеет" об эскалации: чем завершились переговоры лидеров России и Беларуси по ситуации на Донбассе. Путин и Лукашенко высказались по поводу обострения на Донбассе. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что почему ситуация на Донбассе обострилась и готовиться ли Украине к российскому вторжению. Эксперты рассказали, что может последовать за эскалацией на фронте и заявлениями властей "ДНР" якобы о "подготовке атаки" ВСУ на Донбасс. Подробно об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/66
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!