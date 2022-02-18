Cепаратисты готовят масштабные провокации: Геращенко об эвакуации населения ОРДЛО в РФ

Советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировали заявления сепаратистов об эвакуации населения в Россию. Об этом он сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Антон Геращенко - фото МВД

Антон Геращенко назвал заявления лидеров террористических организаций ЛДНР Пушилина и Пасечника об эвакуации в Россию "окончательной агонией Минских соглашений".

"О каких выборах на оккупированных территориях может идти речь, если они нагло врут своим заложникам, про несуществующее наступление Вооруженных Сил Украины. Судя по всему готовятся масштабные провокации с ещё более массированными обстрелами Украинской Территории", — написал советник главы МВД в Telegram.





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в МИД Украины прокомментировали заявления о наступлении и диверсии на химобъектах. Украина отрицает наступление и диверсии на химобъектах. Кулеба отметил, что сообщения российской пропаганды о подготовке Украины к наступательной операции на востоке не выдерживают критики. Читайте об этом в нашей статье.

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