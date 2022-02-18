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В МИД Украины прокомментировали заявления о наступлении и диверсии на химобъектах

Украина отрицает наступление и диверсии на химобъектах

сегодня, 17:34
Автор:

Кравцев Сергей
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На фоне заявлений, которые распространяют оккупационные власти ОРДЛО о наступлении ВСУ и диверсии на химических объектах Украина ответственно заявляет, что, как и прежде не приемлет любой силовой вариант решения конфликта на Донбассе. Киев исключительно за дипломатическое урегулирование ситуации на востоке Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал у себя в Twitter.

В МИД Украины прокомментировали заявления о наступлении и диверсии на химобъектах

Дмитрий Кулеба. Фото: Фейсбук Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба отметил, что сообщения российской пропаганды о подготовке Украины к наступательной операции на востоке не выдерживают критики, ведь они не соответствуют действительности. Также Киев опровергает информацию о диверсиях на химическом производстве.

Министр отметил, что никаких подобных действий украинские власти не планируют. Киев продолжает оставаться сторонником исключительно дипломатического урегулирования, что уже не единожды было подтверждено на разных международных площадках.

Отметим, сегодня оккупационные администрации распространили информацию о том, что на химических объектах завода "Стирол" в Горловке и на нефтебазе в Оленовке могут произойти диверсии. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в распоряжении издания "The Washington Post" появилась информация о том, что в ближайшее время может произойти провокация с "химическим веществом" под чужим флагом. Россияне могут использовать свою излюбленную практику, когда свою атаку попытаются выдать за атаку украинских военных на мирных граждан Донбасса. Цель Кремля путем провокации создать у мировой общественности ложное мнение о том, что это именно украинские войска пытаются силовым способом решать вопрос Донбасса.



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1494666919110221827
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