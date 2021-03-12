Центр противодействия дезинформации: полезный инструмент для страны или для действующей власти — эксперты

С 16 марта в Украине планируют запустить работу Центра противодействия дезинформации. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что из себя будет представлять данное нововведение. По его словам, Центр будет находиться в ситуационном центре аппарата СНБО на улице Банковой. К его работе привлекут представителей разведсообщества, соответствующих министерств и ведомств. Основная задача центра — противостоять дезинформации, которую запускает РФ. Но могут ли под благими намерениями скрываться подводные течения? Специально для сайта "Комментарии" инициативу оценили эксперты.

Центр противодействия дезинформации: в чьих интересах будет создано инициативу. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Центр может стать эффективным инструментом противодействия дезинформации

Эксперт в сфере коммуникаций, соосновательница Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмила Долгоновская уверена, что создание такого Центра — это правильная и важная инициатива.

"Если указанный орган будет наделен реальными полномочиями, есть основания полагать, что он будет эффективным инструментом противодействия дезинформации. Целесообразно, если Центр станет местом аккумулирования наработок других подразделений специальных служб, ведомств, аналитических центров и научных учреждений, а также действительно весомых достижений общественного сектора и медиа в этой сфере. За годы войны мы получили бесценный опыт: научились выявлять информационные угрозы, считывать враждебные нарративы, проверять контент, развенчивать фейки и мифы. Очевидно, этот опыт требует системного анализа, совершенствования и практического применения с целью нивелирования деструктивных информационных воздействий. К этой работе необходимо привлечь лучших отечественных специалистов. Кадровое обеспечение является одним из определяющих факторов эффективности деятельности создаваемого Центра".

Ориентирами для его работы, по мнению Людмилы Долгоновской, могут быть лучшие практики и подходы таких организаций, как Центр передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям, the Atlantic Council DFRLAb, East Stratcom Task Force's "EUvsDisinfo", Bellingcat.

"Главное помнить, что в эпоху постправды, битвы нарративов и информационного перенасыщения самое важное — это доверие. Поэтому и в случае с Центром стоит со старта запускать действенную, продуманную и безупречно представленную его модель", — констатирует Людмила Долгоновская.

Центром противодействия дезинформации может пользоваться власть в личных целях

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что под предлогом борьбы за чистоту информационного поля происходит легализация ЛОМа-фермы, бота-фермы действующей власти.

"До такого не додумались даже Кучма с Януковичем. Публично, открыто, с помпой происходит создание "Министерства правды" прямо при Офисе президента. Причем если институт президента у нас прописан в Конституции, то ни Офиса, ни Администрации главы государства там не фигурирует. То есть, происходит создание непонятно чего непонятно при чём. Впрочем, всё же понятно чего. Инструмента для борьбы с инакомыслием. Информационных войск, работающих исключительно в интересах действующей власти", — отмечает Михаил Чаплыга.

Он подчеркивает, что с точки зрения правового государства, такие центры могут существовать. Но только в рамках структурных подразделений действующих департаментов. К примеру, кибер-полиции (при МВД) или кибер-войск (при Минобороне).

"Уголовный Кодекс у нас выписан качественно и емко. Ничего добавлять и придумывать не нужно, — уверен эксперт. — Есть правовые инструменты борьбы с ложью, клеветой. Если же речь о соцсетях и квази-соцсетях, которые не регламентированы законом, то создание такого центра ничем не поможет. Бороться с пропагандой нужно контрпропагандой. А также иронией, сатирой, как делали "шестидесятники", борясь с советской системой".

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